El gobierno convocó a audiencia de conciliación por el conflicto en Granja Tres Arroyos

La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos convocó de oficio a una audiencia de conciliación laboral para este jueves 28 de mayo a las 10, en el marco del conflicto que mantiene paralizada desde el martes la planta La China de Granja Tres Arroyos SA en Concepción del Uruguay.

La medida fue adoptada por iniciativa propia del organismo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 del Decreto Reglamentario 1130/89 de la Provincia de Entre Ríos, sin que mediara pedido de ninguna de las partes involucradas.

"Sin que ninguna de las partes lo solicitara, el Gobierno provincial decidió intervenir para tender puentes en un momento de alta tensión", señalaron desde el Ejecutivo.

"Como ya lo hicimos meses atrás, cuando logramos reabrir el diálogo entre la empresa y los trabajadores, hoy volvemos a actuar como garantes del trabajo, la producción y la paz social. Reafirmamos así el rol activo que le cabe a la Provincia en la resolución de los conflictos laborales", agregaron.

A la audiencia, de carácter urgente y obligatorio, deberán presentarse representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (SITA) y de Granja Tres Arroyos S.A. El objetivo es restablecer el diálogo, garantizar los derechos de los trabajadores y preservar las fuentes de empleo de la región.