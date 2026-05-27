Energía al país: la Central Hidroeléctrica de Salto Grande cumplió 43 años

La última de las 14 turbinas generadoras de energía fue inaugurada el 27 de mayo de 1983.

Se cumplieron este miércoles en 43 años de la inauguración de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, tras la puesta en marcha de la última unidad hidrogeneradora.

En efecto, un 27 de mayo - pero de 1983 - entró en funcionamiento la 14.ª y última unidad, alcanzando la operación "plena del sistema para la generación y transmisión de energía limpia y renovable", se destacó desde la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

Con esa acción, quedaba formalmente inaugurada la Central Hidroeléctrica de Salto Grande.

Historia

El Complejo Hidroeléctrico Salto Grande es una central binacional argentino-uruguaya ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Concordia, en Argentina) y de Salto, en Uruguay.

Fue creado en 1946 a través de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, comenzó a operar en 1979. Su represa mixta genera 8.500 GWh anuales y conecta a ambos países mediante un puente internacional.

Los principales datos operativos y técnicos del complejo incluyen:

Potencia Instalada: 1.890 MW.Turbinas: 14 turbinas tipo Kaplan (7 operadas por Argentina y 7 por Uruguay).

Embalse: 78.300 hectáreas, con 144 km de longitud y un ancho máximo de 3.000 metros.

Longitud de la presa: Alrededor de 69 kilómetros (entre tramos de tierra y hormigón).

Capacidad de vertido: Capaz de evacuar caudales extraordinarios del río mediante su vertedero central.

El complejo cuenta con instalaciones para la navegación, escalas para peces. Además de un Museo y de un Centro Cultural, que recibe visitas.

Se trata de la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina. La construcción de la represa se inició el 1 de abril de 1974 y la generación de energía eléctrica comenzó al inaugurarse la primera turbina el 21 de junio de 1979, mientras que el 25 de agosto de 1982 se habilitó el cruce vehicular y ferroviario internacional sobre el coronamiento de la represa.

DRU