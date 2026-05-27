Deportes

Dos entrerrianos entre los 56 inscriptos para el Turismo Carretera en Córdoba

27 de Mayo de 2026 - 18:54
Mariano Werner

El Ford Mustang de Mariano Werner viene de ganar en Termas de Río Hondo. (Foto ACTC).

Con presencia entrerriana, se conoció la lista de inscriptos para la 6ª fecha del calendario del Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Serán 56 autos los que formarán parte de la actividad desde el sábado por la mañana. Entre ellos estarán el paranaense Mariano Werner y el uruguayense Nicolás Bonelli, ambos con Ford Mustang.

Werner llegará entusiasmado por su último triunfo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Ese resultado cortó una larga sequía para el Zorro de Paraná en la Máxima y una negativa racha en las finales con el auto del Fadel Memo Corse.

Jonatan Castellano arriba como líder con 162 puntos, con la Dodge del Galarza Racing, seguido de Jose Manuel Urcera a 5 puntos, con el Toyota del Maquin Parts; y tercero llega Mauricio Lambiris con 150 unidades, a bordo del Ford del equipo de Omar Gurí Martínez.

Cabe destacar que Bernardo Llaver realizará su debut en la máxima con un Ford Mustang alistado por el TCM Racing Team, que portará el N°100 a sus costados. Además, vuelve Sebastían Abella con un Toyota Camry del Alifraco Sport.

La nómina completa de los inscriptos:

Orden Piloto Marca Equipo
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
2 3 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
3 4 Todino, Germán Ford (Mustang) LABORITO JR.
4 5 Agrelo, Marcelo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
5 6 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) DI MEGLIO MOTORSPORT
6 7 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
7 9 Olmedo, Jeremías Torino (Torino ACTC) CANNING MOTORSPORTS
8 11 Werner, Mariano Ford (Mustang) FADEL MEMO CORSE
9 14 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
10 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) LRD PERFORMANCE
11 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
12 27 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) SPATARO RACING
13 29 Craparo, Elio Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
14 32 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) CATALAN MAGNI MOTORSPORT
15 37 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) AZAR MOTORSPORT
16 53 Catalán Magni, Juan Tomás Toyota AZAR MOTORSPORT
17 57 Gianini, Juan Pablo Ford (Mustang) JPG RACING
18 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) LABORITO JR.
19 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) HERMANOS ALVAREZ
20 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
21 71 Abella, Sebastian Toyota ALIFRACO SPORT
22 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
23 79 Chapur, Facundo Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
24 83 Ardusso, Facundo Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
25 85 Risatti, Ricardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
26 86 Faín, Ignacio Torino (Torino ACTC) TROTTA RACING
27 87 Impiombato, Nicolás Torino (Torino ACTC) IMPIOMBATO MOTORSPORT
28 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) SAVINO SPORT
29 95 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
30 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) CANNING MOTORSPORTS
31 100 Llaver, Bernardo Ford (Mustang) TCM RACING TEAM
32 101 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) GALARZA RACING
33 107 Martínez, Tobías Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
34 109 Moscardini, Nicolas Ford (Mustang) GURI MARTINEZ COMP.
35 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
36 112 Valle, Lucas Chevrolet (Camaro) RV RACING
37 113 Lugon, Rodrigo Ford (Mustang) AYP COMPETICION
38 114 Ferrante, Gastón Ford (Mustang) DI MEGLIO MOTORSPORT
39 116 Candela, Kevin BMW BMW MOTORSPORT
40 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
41 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
42 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
43 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) MV RACING
44 126 Ricciardi, Thomas Toyota RUS MED TEAM
45 133 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) PRADECON RACING
46 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) MORIATIS COMPETICION
47 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
48 141 Barrio, Jorge Toyota PRADECON RACING
49 147 Dianda, Marco Dodge (Challenger) GALARZA RACING
50 154 Ochoa, Joaquin Dodge (Challenger) SAP TEAM
51 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) RUS MED TEAM
52 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) UR RACING
53 193 Castro, Marcos Torino (Torino ACTC) DBG MOTORSPORT
54 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) RUS MED TEAM
55 231 Urcera, José Manuel Toyota MAQUIN PARTS
56 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos