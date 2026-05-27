Thiago Tirante consiguió el triunfo en una floja jornada para los argentinos en Roland Garros

Thiago Tirante pasó por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam.

Thiago Tirante le ganó en cuatro sets al español Alejandro Davidovich Fokina (21°) y consiguió este miércoles el único triunfo en una muy floja jornada para los argentinos en Roland Garros, el segundo torneo Grand Slam de la temporada.

Tirante, que atraviesa el mejor momento de su carrera, se impuso por 4-6, 7-6(4), 6-1 y 6-3, luego de dos horas y 54 minutos de juego.

De esta manera, el argentino se metió en la tercera ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera. En dicha instancia tendrá como oponente al español Pablo Carreño Busta, quien se vio beneficiado por el retiro del australiano Thanasi Kokkinakis cuando iban igualados en sets.

Gracias a esta gran actuación en el Grand Slam parisino, Tirante quedará muy cerca de ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Davidovich Fokina, por su parte, fue protagonista de una curiosa situación con su exentrenador, el argentino Mariano Puerta, quien dejó el cargo en plena disputa del torneo.

Luego de la derrota, el español explicó lo sucedido: "Me escribió un mensaje muy largo del domingo, después del primer partido, para decirme que no quería continuar... No dijo nada al resto del equipo y cogió un vuelo a Miami. Después escuché que se lo había hecho a un par de jugadores antes".

Por último, sentenció que "nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él... Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Ya nada me sorprende".

Derrotas de Navone, Ugo Carabelli y Trungelliti

El resto de la jornada de este miércoles no fue nada fácil para los argentinos, ya que perdieron Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

Navone perdió en un apretadísimo encuentro que se definió recién en el super tie-break del quinto set por 13-11 contra el checo Jakub Mensik (26°).

Luego de dicho partido, que duró 4 horas y 41 minutos, Mensik terminó absolutamente acalambrado y tuvo que pedir atención médica para volver a ponerse en pie.

Trungelliti, por su parte, perdió en cuatro sets frente al ruso Karen Khachanov (13°), al igual que Ugo Carabelli frente al también ruso Andrey Rublev (11°).