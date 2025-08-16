Platense superó a San Lorenzo en un partido caliente

Este sábado la actividad por la quinta fecha del Torneo Clausura en la Liga Profesional comenzó en el estadio Ciudad de Vicente López. El duelo por la Zona B entre Platense y San Lorenzo contó con hinchas de los dos equipos y tuvo el arbitraje de Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Álvaro Carranza.

El Calamar pegó rápido. Iban nada más cinco minutos cuando los dirigidos por Cristian González se pusieron en ventaja luego de un fallo en el cierre de Elías Báez. El defensor revoleó el balón hacia arriba al intentar evitar un envío cruzado para Guido Mainero y de eso se aprovechó Ronaldo Martínez, que definió de cabeza ante la salida de Orlando Gill para poner el 1-0.

Esa ventaja que consiguió en el marcador, Platense la perdió en cuanto a la cantidad de jugadores en cancha. Esto se debe a que Ignacio Vázquez se fue expulsado por doble amarilla a partir de dos faltas cometidas sobre Alexis Cuello. La segunda fue a los 22 minutos: el Calamar se quedó temprano con uno menos.

Cuatro minutos más tarde, un centro de tiro libre al área impulsado por Matías Reali, le permitió a Elías Báez ganar de cabeza y vencer a Cozzani para estampar el 1-1 parcial y envalentonar al Ciclón, que se veía con chances de dar vuelta el encuentro.

Pero a los 31, Cuello cometió una falta sobre Oscar Salomón al borde del área grande del Ciclón y vio la segunda tarjeta amarilla, emparejando a los equipos. Cuando quedaron los dos con 10 jugadores, fue mejor Platense.

Primero lo tuvo Marcos Portillo luego de controlar un balón cerca del área grande por el costado derecho. El mediocampista se adelantó y remató cruzado, pero su envío se fue desviado por el costado derecho del arco defendido por Gill.

El segundo gol llegó a los 49. Fue luego de un desborde por la izquierda de Franco Zapiola, que envió un centro al ras del suelo para la llegada de Martínez por el centro del área. El paraguayo ganó con una barrida y venció a Gill para el 2-1 con el que se fueron al descanso.

En el complemento pasó poco y nada. Las únicas chances de gol fueron para el Ciclón. La primera fue tras un centro desde la izquierda en el que apareció Tripichio. El remate del mediocampista intentó ser cruzado al poste derecho de Cozzani, pero antes de llegar al arco fue rechazado por Edgar Elizalde.

La última fue de Andrés Vombergar, que aprovechó la cesión de Branco Salinardi, controló de pecho y sacó un remate de volea, pero su disparo se fue por encima del travesaño. No ocurrió nada más.

Platense le arrebató el invicto a San Lorenzo y ahora está séptimo con seis puntos; mientras que el Ciclón permanece arriba junto a River Plate, con ocho unidades. En la próxima fecha, el Calamar visitará a Independiente, el domingo 24, desde las 20.30; mientras que el Ciclón recibirá a Instituto, el sábado 23 desde las 14.30.

-SÍNTESIS-

Platense 2-1 San Lorenzo.



Goles:

5’PT: Ronaldo Martínez (PLA).

26’PT: Elías Báez (SLO).

49’PT: Ronaldo Martínez (PLA).



Expulsados:

22’PT: Ignacio Vázquez (PLA).

31’PT: Alexis Cuello (SLO).



Formaciones:

Platense: Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Marcos Portillo, Franco Baldassarra; Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez.

DT: Cristian González.



San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

28’PT: ingresó Edgar Elizalde por Vicente Taborda (PLA).

37’PT: ingresó Andrés Vombergar por Juan Rattalino (SLO).

ET: ingresó Daniel Herrera por Gastón Hernández (SLO).

25’ST: ingresó Augusto Lotti por Ronaldo Martínez (PLA).

26’ST: ingresó Mauro Luna por Franco Zapiola (PLA).

30’ST: ingresó Branco Salinardi por Agustín Ladstatter (SLO).

33’ST: ingresó Ignacio Schor por Guido Mainero (PLA).

34’ST: ingresó Felipe Bussio por Marcos Portillo (PLA).

41’ST: ingresó Facundo Gulli por Nicolás Tripichio (SLO).

41’ST: ingresó Diego Herazo por Matías Reali (SLO).



Amonestados:

20’PT: Ignacio Vázquez (PLA).

20’PT: Alexis Cuello (SLO).

21’ST: Juan Saborido (PLA).

36’ST: Juan Cozzani (PLA).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Álvaro Carranza.



Estadio: Ciudad de Vicente López.

Video: Liga Profesional.