Apremiado por el descenso, Gimnasia recibe a Mitre de Posadas

A partir de las 16 de este domingo, Gimnasia de Concepción del Uruguay jugará su quinto partido en el marco de la Zona B de la Fase Reválida. El conjunto uruguayense recibirá a Bartolomé Mitre de Posadas en el estadio Manuel y Ramón Núñez, en donde sufrió dos derrotas en sus anteriores presentaciones.

El árbitro del juego será Jorge Etem, acompañado por los jueces asistentes Bruno Pezzotta y Uvab Araya. Como cuarto árbitro estará disponible Matías Fernández.

El equipo de Ángel Gómez viene de empatar ante Crucero del Norte como visitante por 1-1, resultado que lo llevó a dos puntos, con los que permanece en la penúltima posición del grupo.

Para este partido, el técnico recuperó a Jonathan Benítez, que cumplió con la suspensión de cuatro fechas luego de su expulsión en la última jornada de la Etapa Clasificatoria. También regresará Agustín García, que se perdió el encuentro ante Crucero por acumulación de tarjetas amarillas.

Con la recuperación de esos dos nombres fuertes, la convocatoria se compuso de los siguientes nombres:

-Arqueros: Pedro Bravo y Bautista Etcheverry.

-Defensores: Suárez, Jonathan Benítez, Juan Casares, Mario Sánchez, Nicolás Gómez, Lucas Basualdo y Ariel González.

-Mediocampistas: Agustín Favre, Nicolás Germanier, Pablo Hofstetter, Lautaro Altamirano, Facundo Cima y Damián Baltoré.

-Delanteros: Agustín García, Micael Bogado, Lautaro Soto, Sebastián Malimberni y Alejo Mainero.

El rival de Gimnasia viene de perder por primera vez en esta instancia. Fue por 1-0 como local ante Sportivo AC de Las Parejas. Con ese resultado, los misioneros quedaron en la quinta posición del grupo con siete unidades, al borde de quedar fuera de la clasificación a la próxima instancia. Con la derrota de la fecha anterior, Mitre perdió el invicto que arrastraba en esta instancia, en la que había logrado un triunfo y dos empates.