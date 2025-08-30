Gimnasia juega obligado a ganar frente a Sportivo AC

En el marco de la Zona B de la Fase Reválida, Gimnasia de Concepción del Uruguay recibirá este sábado a Sportivo AC de Las Parejas. El duelo comenzará a las 19 y será en el estadio Manuel y Ramón Núñez, en el marco de la séptima fecha de esta etapa del torneo.

Este encuentro contará con el arbtiraje de Cristian Rubiano, de la Liga de Santa Rosa. Lo acompañarán como asistentes Sergio Pérez y Andrés Franco; mientras que el cuarto árbitro será Emanuel Leguizamón.

El Lobo viene de perder un duelo clave frente a Sol de América por 3-1 en Formosa, pero en su último partido como local logró su primera victoria en esta etapa. Fue por 1-0 ante Bartolomé Mitre de Posadas, resultado que le permitió llegar a los cinco puntos, con los que está penúltimo.

En la tabla de promedios, el equipo entrerriano comparte la penúltima posición con Ben Hur, ya que ambos tienen un promedio de 1,042. De ganar, necesitará que el equipo rafaelino no lo haga para salir de las posiciones de descenso. Debe destacarse que por esta Zona ya descendió Crucero del Norte.

Para este partido, Ángel Gómez confió en los siguientes convocados:

-Arqueros: Pedro Bravo y Bautista Etcheverry.

-Defensores: Mario Sánchez, Jonathan Benítez, Nicolás Gómez, Nicolás Suárez, Lucas Basualdo y Ariel González.

-Mediocampistas: Pablo Hofstetter, Lautaro Altamirano, Augusto Cima, Alexis Arraigada, Juan Casares, Agustín Favre y Nicolás Germanier.

-Delanteros: Damián Baltoré, Micael Bogado, Alejo Mainero, Agustín García y Sebastián Malimberni.

En frente habrá un equipo que aspira a clasificar a la Segunda Etapa de la Fase Reválida. Actualmente está tercero con 10 puntos, aunque en su última presentación como local perdió ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 3-2.

Para este partido, el técnico Maximiliano barbero eligió a los siguientes convocados:

-Arqueros: Emilio Rébora y Matías Caballero.

-Defensores: Sebastián Hernández, Lautaro Yocco, Julián Taverna, Facundo Fernández y Nicolás Herranz.

-Mediocampistas: Agustín Zanoni, Lautaro Gayoso, Nadir Hadad, Marcos Pérez, Aarón Martínez, Agustín Martínez, Lucas Núñez y Franco Lonardi.

-Delanteros: Mariano Meynier, Ignacio González, Lionel Segovia, Thomas Oliveri y Nahuel Blanco.