El politólogo Andrés Malamud brindó una conferencia sobre el rol de Argentina en el nuevo escenario global

La Universidad Corporativa de Río Uruguay Seguros (U-RUS) llevó adelante una nueva charla magistral abierta a toda la comunidad, que contó con la participación del reconocido investigador y politólogo argentino Andrés Malamud.

Bajo el título “Argentina ante el nuevo orden mundial: ¿invitada, colada o marginada?”, el especialista analizó los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el actual contexto geopolítico internacional, atravesado por profundos cambios económicos, políticos y sociales a nivel global.

La actividad se realizó el pasado 13 de mayo a las 17:30 de manera presencial en el Quorum Córdoba Hotel, en la ciudad de Córdoba, y pudo seguirse en vivo para todo el país a través del canal de YouTube RUS Media TV. La propuesta estuvo dirigida al personal de la empresa, productores asesores de seguros y público en general.

Durante la conferencia, Malamud compartió su mirada sobre el presente y el futuro de Argentina en el escenario internacional, abordando temas vinculados a las transformaciones del orden mundial, el posicionamiento regional del país y los desafíos estratégicos que se presentan en un contexto global cada vez más dinámico e incierto.

Con una destacada trayectoria académica y profesional, Malamud es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, ha desarrollado investigaciones y tareas de consultoría para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Parlamento Europeo y El Diálogo Interamericano.

Además, fue investigador visitante en instituciones de prestigio como el Instituto Max Planck de Heidelberg y la Universidad de Maryland, y es autor del libro El oficio más antiguo del mundo: Secretos, mentiras y belleza de la política.

La charla formó parte del ciclo de encuentros impulsados por U-RUS, orientados a promover espacios de formación, reflexión y análisis sobre temas de actualidad e interés estratégico, consolidando un ámbito de intercambio de ideas y pensamiento crítico para toda la comunidad.

Para revivir la conferencia de Malamud