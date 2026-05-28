Realizarán trabajos de mantenimiento en redes de agua potable y cloaca en Paraná

El personal municipal de Paraná ejecutará este jueves varios frentes de trabajo simultáneos de carácter preventivo, de conservación y rehabilitación en la red de infraestructura de los servicios sanitarios.

Sobre calle Gualeguaychú, en su intersección con calle Hipólito Yrigoyen, se trabajará en la reparación de una antigua cañería distribuidora de agua potable, por lo que se reducirá la calzada de circulación vehicular por esa arteria. En tanto, no se prevé afectar el abastecimiento del suministro en esa zona.

Además, en el casco céntrico, operarios del servicio cloacal desarrollarán tareas de excavación y descubrimiento de la cañería colectora en calle 25 de Mayo, entre Yrigoyen y Presidente Illia, con el propósito de efectuar acciones preventivas y de mantenimiento en el sistema de recolección de líquidos cloacales. Al mismo tiempo, se realizarán trabajos de limpieza y desobstrucción de la red de la zona y la reconexión de servicios domiciliarios afectados.

Se solicita a los automovilistas transitar con precaución por ambos sectores del casco céntrico, y preferentemente tomar vías alternativas, para evitar congestionamientos.

Por otra parte, continuarán los trabajos en avenida Ramírez y calle Candiotti, donde recientemente se habilitó una nueva red del servicio de agua potable, en el marco de la obra denominada “Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la ciudad de Paraná”. Debido a tareas complementarias a las ya realizadas, podrían registrarse casos de baja presión o falta de suministro en sectores aledaños, durante la mañana.

Mientras que en San Agustín, en simultáneo con los otros frentes de intervenciones, personal técnico encarará el arreglo de un caño de distribución e impulsión de agua potable de 400 milímetros sobre la calle Montiel, en proximidad a Casiano Calderón, con restricción del tránsito vehicular. Esta labor afectará el abastecimiento del suministro en la zona oeste de la ciudad, desde la mañana y hasta las primeras horas de la tarde.

Se recomienda a los usuarios de ambas zonas mencionadas que realicen un uso racional del suministro disponible en sus tanques de reserva domiciliarios.