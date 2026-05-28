Tarchini: “Entre Ríos pasó de estar entre las tarifas más caras a ubicarse en la mitad de la tabla”

El gobierno de Entre Ríos salió a responder los cuestionamientos de sectores de la oposición sobre el costo de la energía eléctrica en la provincia y defendió la política tarifaria aplicada desde diciembre de 2023. El secretario de Energía, Jorge Tarchini, aseguró que la provincia dejó de estar entre las jurisdicciones con tarifas más altas del país y pasó a ubicarse “en la mitad de la tabla” según el último informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

Las declaraciones surgieron luego de que el exfuncionario peronista Álvaro Gabás difundiera un comunicado en el que sostuvo que Entre Ríos continúa teniendo una de las tarifas eléctricas más elevadas pese a ser productora de energía. Desde el oficialismo, en cambio, interpretaron el mismo informe como un indicador favorable respecto de la competitividad tarifaria provincial.

En diálogo con el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Tarchini sostuvo que los reportes elaborados por la UBA y el Conicet “son absolutamente objetivos” y valorados en todas las provincias para medir la evolución de tarifas y subsidios. Explicó además que actualmente existen dos grandes categorías de usuarios residenciales: quienes acceden a subsidios nacionales focalizados y quienes no reciben asistencia.

“Cuando asumimos, la provincia estaba en el top 3 o top 5 de las tarifas más caras del país. El objetivo fue llevarla a valores promedio y hoy estamos en esa situación”, afirmó el funcionario.

Según detalló, para usuarios residenciales sin subsidios y con un consumo promedio de 265 kWh mensuales, Entre Ríos ocupa el puesto 12 entre 24 jurisdicciones. En esos casos, la factura promedio provincial ronda los 85.090 pesos, apenas por encima del promedio nacional de 82.700 pesos.

Tarchini comparó además la situación entrerriana con otras provincias de la Región Centro y del país: “En Santa Fe pagan alrededor de 101 mil pesos, en Córdoba 93 mil, en Mendoza más de 100 mil y en Neuquén 153 mil”, señaló.

Respecto de los usuarios con subsidios nacionales, indicó que Entre Ríos se ubica en la posición 15 entre las provincias con tarifas más altas. En ese segmento, la factura promedio es de 50.860 pesos, prácticamente igual al promedio nacional.

El funcionario atribuyó la mejora en la competitividad tarifaria a una combinación de medidas impulsadas por la provincia, las distribuidoras eléctricas y los municipios. Entre ellas destacó la reducción de la contribución municipal que se cobra dentro de las facturas eléctricas, que pasó del 8,69 al 6 por ciento, y el tope de tasas municipales, que bajó del 16 al 13 por ciento.

“Es un esfuerzo conjunto de la provincia, las distribuidoras y los municipios para tener tarifas más competitivas”, afirmó.

Consultado sobre la situación de Salto Grande y el reclamo histórico para que Entre Ríos reciba beneficios por producir energía, Tarchini explicó que la central hidroeléctrica integra el sistema interconectado nacional y no puede destinar energía exclusivamente a la provincia.

No obstante, confirmó que continúan las gestiones ante la Secretaría de Energía de la Nación para obtener compensaciones o mecanismos que permitan trasladar parte de la renta energética a los usuarios entrerrianos.

“Estamos trabajando desde hace un año y medio en distintas propuestas. Con la desregulación del mercado eléctrico prevista para noviembre creemos que pueden abrirse nuevas posibilidades”, sostuvo.

El secretario también recordó que continúan vigentes tanto los subsidios nacionales focalizados como beneficios provinciales para sectores de menores ingresos. Explicó que quienes hayan perdido ingresos o empleo pueden actualizar su situación en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) a través del sitio oficial del gobierno nacional.

Además, destacó que la provincia mantiene un subsidio del 6 por ciento sobre el Valor Agregado de Distribución y tarifas sociales provinciales para usuarios vulnerables y jubilados.