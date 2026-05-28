Massarotti: “Lo que se plantea como déficit jubilatorio es producto de decisiones gubernamentales”

El exsecretario general de ATE Entre Ríos y actual militante jubilado estatal, Edgardo Massarotti, cuestionó con dureza el proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio y aseguró que la iniciativa provocará una reducción significativa de haberes jubilatorios y pensiones.

Durante una entrevista en el programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Massarotti sostuvo que el nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo provincial modifica sustancialmente el cálculo de los haberes y profundiza el ajuste sobre trabajadores activos y jubilados.

“Cuando uno hace los números concretos, ese 82 por ciento móvil termina bajando en algunos casos a un 63 por ciento”, afirmó al referirse al cambio en la base de cálculo, que pasaría de considerar los últimos años laborales a un promedio de dos décadas de servicio.

El dirigente también cuestionó la modificación prevista para las pensiones, que bajarían del 75 al 70 por ciento del haber jubilatorio. “Ese 70 por ciento además se calcula sobre un haber ya rebajado, por lo tanto las pensiones van a ser muy bajas”, advirtió.

Otro de los puntos señalados por Massarotti fue el nuevo esquema de movilidad jubilatoria contemplado en el proyecto. Según explicó, dejaría de vincularse parcialmente con la recaudación y los salarios activos para pasar a depender de los aumentos otorgados al escalafón general de la administración pública.

“Están creando una suerte de índice encubierto que va a ir deteriorando los haberes”, sostuvo. También criticó que los aumentos para jubilados comiencen a liquidarse hasta 60 días después de aplicarse a los trabajadores activos.

Massarotti apuntó además contra la declaración de emergencia previsional incluida en el proyecto y cuestionó que el texto habilite prórrogas sin establecer límites temporales claros.

“La emergencia siempre tiene que tener un plazo. Así como está planteado, la podrían extender permanentemente y eso no resiste el menor análisis constitucional”, afirmó.

El exdirigente sindical también manifestó preocupación por las facultades que el proyecto delega al Poder Ejecutivo provincial para redefinir escalas de aportes extraordinarios y realizar acuerdos transaccionales sobre deudas previsionales sin intervención legislativa.

En ese sentido, recordó el reclamo que mantiene Entre Ríos contra Nación por fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones y cuestionó los acuerdos parciales alcanzados hasta el momento.

“Antes de hablar del déficit del sistema previsional hay que hacerse cargo de las decisiones gubernamentales que lo generaron”, planteó.

Entre esas decisiones mencionó la privatización del Banco de Entre Ríos, la transferencia de servicios educativos y sanitarios desde Nación sin financiamiento correspondiente y otras cargas que, según dijo, no deberían computarse dentro del déficit previsional.

“Mucho más del 50 por ciento del déficit es producto de decisiones del propio Estado”, aseguró.

Consultado sobre el escenario legislativo, Massarotti reconoció dudas respecto del tratamiento parlamentario de la reforma y recordó el antecedente de la aprobación de cambios en el IOSPER.

“Hoy me permito dudar de lo que pueda pasar en términos legislativos”, expresó.

También se refirió al aumento progresivo de la edad jubilatoria contemplado para futuros trabajadores estatales y consideró que el debate debe darse desde una mirada integral y no exclusivamente fiscal.

“Los jubilados no somos números, somos seres humanos”, afirmó.

Por último, advirtió que el proyecto se discute en un contexto de deterioro del poder adquisitivo, crisis en las obras sociales y dificultades crecientes para sostener tratamientos y prestaciones.

“Todo contribuye a generar un panorama de mayor pobreza para trabajadores activos y jubilados”, concluyó.