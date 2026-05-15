Tránsito en ruta 12: filas de camiones permanecen estacionados sobre la ruta, a la altura de Brazo Largo

Desde hace varios días, largas columnas de camiones se forman sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de Brazo Largo hacia Ibicuy.

Responden a un pico extraordinario de producción agrícola, pero también a un problema estructural de logística: el puerto Del Guazú emite más turnos de ingreso de los que su playa de estacionamiento puede albergar.

Así lo explicó a R2820 un transportista con años de experiencia en la zona. “El puerto da, supongamos, 300 cupos por día. Las empresas cargan y mandan hoy los camiones que tienen turno para mañana. Pero el gran problema es que en la playa de estacionamiento entra unos 150 o 170 camiones. Si dan cupo para 300, te podés imaginar que quedan casi la mitad afuera”, explicó.

La situación se repite en distintas épocas del año y según los productos que se estén exportando. Esta semana, el movimiento corresponde principalmente a arroz y soja, aunque el terminal también opera con maíz. El volumen de tráfico depende directamente de los embarques pactados y del precio de los granos en cada momento.

Al respecto, el presidente del Instituto Portuario Provincial, Martín Anguiano, detalló a Radio Nacional y R2820 que “este incremento se debe a una mayor cosecha y a que los puertos están más operativos, beneficiando la producción provincial”.

La situación genera un cuello de botella, similar a lo que ocurre en otras zonas portuarias como San Lorenzo, Santa Fe. Entonces, “los transportistas eligen los puertos entrerrianos”.

A su vez, Anguiano confirmó que “Gendarmería ha implementado un operativo para gestionar la seguridad y el orden de los camiones en la banquina de la ruta, que es de jurisdicción nacional”.

Sin embargo, desde el ente portuario se reconoce la necesidad de planificar “obras de mayor envergadura para el próximo año, incluyendo ampliación de estacionamientos para acompañar el crecimiento y mantener la seguridad vial”.

Aunque algunos puertos son privados, la provincia busca coordinar y exigir mejoras en infraestructura y estacionamiento para los transportistas, como ya se ha hecho con instalaciones sanitarias en Ibicuy, precisó Martín Anguiano.

Respecto del puerto Del Guazú se sabe que esa terminal cuenta con dos playas diferenciadas: una externa, donde los camiones aguardan antes de ingresar al recinto, y una interna, donde el puerto analiza la mercadería.

El problema, según el transportista consultado por R2820, es que ambas no se gestionan de forma coordinada. “Nos ha pasado que vas y la playa externa está llena, que no cabe más ningún camión, y la de adentro está vacía o está por la mitad. Ahí hay un problema de comunicación y de logística”, señaló.

El fenómeno no es nuevo. En años anteriores se registraron situaciones similares durante cosechas récord de arroz en la región. Hasta el momento, el puerto Del Guazú no emitió declaraciones públicas sobre el tema.