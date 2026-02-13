Hernandarias celebrará una nueva edición de la Fiesta Provincial del Yeso

La ciudad de Villa Hernandarias será sede de la 48ª edición de la Fiesta Provincial del Yeso, un evento que reunirá a artistas musicales, ballets folclóricos, feriantes y propuestas gastronómicas los días 14 y 15 de febrero desde las 21 en el Anfiteatro Municipal Valentín "Pitin" Pérez.

La primera jornada está prevista para este sábado y contará con una programación que reunirá distintos géneros musicales y propuestas artísticas. Entre los números centrales estará la presentación de La Nueva Luna del Chino, del cantautor Efraín Colombo y la participación de la Escuela Municipal de Danzas Costerita Entrerriana. La grilla continuará con el grupo Los Gringos del Volga, la actuación de los ganadores del segundo certamen Pre-Yeso, la propuesta musical de Litoral Pyahu y el cierre a cargo de Fabián Noriega.

El domingo se desarrollará la segunda noche del festival con una agenda que presentará al acordeonista y cantante Mario Pereyra, acompañado por el intérprete Juan Fuentes, la artista Bernardita Gutiérrez y el músico Corcho González. La programación incluirá además nuevas presentaciones de los ganadores del certamen Pre-Yeso, el Ballet Folclórico El Arraigo y exhibiciones de parejas de baile tradicional y estilizado.

La fiesta también incorpora un espacio destinado a feriantes y emprendedores locales que ofrecerán productos, artesanías y artículos vinculados a la producción local. Además, el predio contará con puestos gastronómicos con comidas y opciones variadas.

En relación con el acceso al evento, las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de la plataforma digital SimplePass, con un valor de $9.500 más cargo por servicio para la jornada del sábado y $15.500 más cargo para el domingo.