Fútbol: Atlético Paraná no lo aguantó y perdió ante Unión en la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná no lo aguantó y perdió frente a Unión en la primera semifinal de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná cayó por 3 a 2 en su visita a Unión de Santa Fe, en una de las semifinales de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial que organizan en conjunto la Liga Paranaense de Fútbol y su similar santafesina. En un duelo de ida y vuelta, el Tatengue sacó una ventaja mínima y todo se resolverá en el Estadio Pedro Mutio.

Agustín Benavídez, Gerónimo Faría y Dylan Grecco fueron los autores de los goles del Rojiblanco santafesino, mientras que Francisco Giaccio y Uriel Perpetto convirtieron para el Rojiblanco, pero de la capital entrerriana.

El Decano sacó dos goles de diferencia, pero no logró mantener la ventaja y el dueño de casa logró darlo vuelta para dejar la primera parte de la llave a su favor. La revancha, todavía no tiene día y horario confirmado.

Por otra parte, la semifinal restante se disputará desde las 21 de este miércoles, cuando Universidad Nacional del Litoral (UNL) reciba a Patronato en encuentro a jugarse en Colonia San José. Es de recordar que el Santo es el campeón defensor.