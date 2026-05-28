AGMER sesiona en congreso este viernes: Antivero anticipó más medidas de fuerza

El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) que este viernes sesionará en Rosario del Tala, votará la aplicación de medidas de fuerza en las escuelas porque el malestar docente se acrecienta día a día, evaluó el titular del gremio, Abel Antivero.

“El enojo ya está, ya existe, sigue creciendo día a día. Estamos a fin de mes, seguimos escuchando a docentes que están totalmente desesperados, y esto termina afectando el campo de la salud mental. Esto nos preocupa porque estamos frente a un Gobierno que no escucha. Este enojo se va a expresar seguramente en el congreso. Estoy totalmente convencido: no esperamos otra cosa que medidas de fuerza”.

Desde que se inició el ciclo lectivo 2026, el 2 de marzo, AGMER ha concretado cinco paros. El gremio ya había convocado a huelgas al inicio del ciclo escolar 2026, los días 2 y 3 de marzo; volvió a parar el 27 de marzo, con la primera gran movilización provincial, y volvieron a la huelga el 23 de abril pasado. El último paro fue el jueves 21 de este mes.

En las dos discusiones salariales que hubo en la mesa paritaria, en febrero y en mayo, no hubo acuerdo y el Poder Ejecutivo resolvió pagar los incrementos vía decreto.

El incordio se agudizó a partir de la presentación del proyecto oficial de reforma del sistema jubilatorio en Entre Ríos, que este miércoles tomó estado parlamentario en el Senado.

Camino allanado y una batalla sólo de sindicatos

Desde el gremio entienden que el Gobierno provincial tiene el camino allanado en la Legislatura respecto de la reforma jubilatoria. “La sesión de hoy en el Senado (por este miércoles) fue una demostración de lo que ya se avizoraba. Pero nosotros no arreamos ninguna bandera y vamos a seguir resistiendo, vamos a seguir interpelando. Vamos a seguir exponiendo a cada legislador. Vamos a seguir demostrando quiénes son los responsables de que el futuro previsional de los trabajadores en Entre Ríos está en riesgo”, dijo al programa Puro Cuento (Radio Plaza).

En relación a la cohesión en la Multisectorial, Antívero señaló que “hay un punto en común que tenemos todos, que es la resistencia y el rechazo a esta iniciativa. Hemos tenido debates que nos enriquece y nos fortalece, con diferentes miradas, por supuesto. Pero terminamos en la misma conclusión y en el mismo punto de encuentro, que es el rechazo a esta reforma previsional”.

Además, consideró que el Poder Judicial no se va a pronunciar sobre la reforma porque, aseveran, no se los menciona en el proyecto. “Hay que tener en cuenta que esto afecta también a los municipios. Los intendentes deberían estar en alerta. Nosotros tenemos la tarea de empezar a despabilar a algunos intendentes en lo que refiere a esto. La agenda va a estar muy cargada para nosotros, Ahora, las cartas están echadas y entramos en otro estadío del conflicto, porque ahora sí tenemos proyecto, ahora sabemos bien qué es lo que está escrito, y en ese sentido tenemos que avanzar”.

“Nosotros entendemos que el proyecto es mucho más crudo que los vectores”, dijo y agregó: “Es una demostración de crueldad sobre lo previsional, que pisotea el sentido solidario del sistema previsional”.

Por último adelantó que buscarán “aceitar todos los mecanismos” para interpelar e instar el pronunciamiento de intendentes. “Entendemos que también ahí podemos construir una fortaleza”.