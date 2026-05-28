Entre Ríos reglamentó el Registro Provincial de Iglesias y Comunidades Religiosas, sin control doctrinario

La Provincia creó un registro para reconocer entidades religiosas sin control doctrinario y habilitó la inscripción provincial de iglesias y confesiones religiosas.

La Provincia de Entre Ríos dio un paso institucional de singular relevancia en materia de libertad religiosa y reconocimiento de la diversidad de credos. Mediante la Resolución General Nº 006/26 de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, quedó reglamentado el nuevo Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas, una herramienta jurídica y administrativa que busca otorgar reconocimiento registral a las organizaciones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, sin interferir en su vida doctrinaria ni en su autonomía espiritual.

La decisión, firmada en Paraná por el director general, Rodrigo José Luti Guerrero, reglamenta el alcance del Decreto Provincial Nº 2559/2025 y abre un escenario novedoso en la relación entre el Estado entrerriano y las comunidades de fe no católicas. La medida se inscribe, además, en una transformación más amplia del derecho argentino contemporáneo, donde la pluralidad religiosa y la igualdad de cultos encuentran nuevas formas de reconocimiento institucional.

Un cambio de paradigma administrativo

Hasta ahora, numerosas iglesias y comunidades religiosas debían constituirse como asociaciones civiles o fundaciones para obtener reconocimiento jurídico en el ámbito provincial, administrar bienes, rubricar libros o desarrollar determinadas actividades administrativas. Esa situación generaba tensiones entre la naturaleza espiritual de las comunidades de fe y las exigencias propias de figuras jurídicas pensadas originalmente para organizaciones civiles o filantrópicas.

La nueva reglamentación entrerriana modifica ese esquema. A partir de esta resolución, las entidades religiosas comprendidas en la Ley Nacional Nº 21.745 e inscriptas en el Registro Nacional de Cultos podrán acceder a una inscripción provincial específica, de carácter declarativo y registral, sin necesidad de adoptar necesariamente la figura de asociación civil o fundación.

En términos prácticos, la provincia reconoce que una iglesia o comunidad religiosa posee una identidad institucional propia, diferenciada de otras formas organizativas del derecho privado.

La resolución enfatiza que la inscripción será voluntaria, no constitutiva y estrictamente registral. Es decir: el Estado provincial no “crea” la personalidad religiosa ni interviene en la esencia de la organización espiritual, sino que toma razón administrativa de su existencia para facilitar determinados trámites y otorgar seguridad jurídica.

El trasfondo nacional de la medida

La resolución provincial se apoya en una serie de reformas normativas producidas durante los últimos años. Uno de los pilares centrales es el Decreto Nacional Nº 486/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional instó a las provincias a adecuar sus sistemas registrales para permitir la anotación y rúbrica de libros de las entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos.

A ello se suma el reconocimiento incorporado en el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en el artículo 148 inciso e), donde se contempla expresamente a las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas como personas jurídicas privadas.

Ese reconocimiento implicó una transformación conceptual profunda: el ordenamiento jurídico argentino comenzó a admitir que las entidades religiosas poseen una especificidad propia que no puede quedar reducida exclusivamente a categorías civiles tradicionales.

En Entre Ríos, la reglamentación aprobada ahora busca traducir ese principio a la práctica administrativa cotidiana.

Libertad religiosa y neutralidad estatal

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es el énfasis reiterado en la autonomía religiosa y en la neutralidad del Estado.

El texto insiste en varios artículos en que la inscripción provincial no implicará “fiscalización permanente”, ni “control de mérito, oportunidad o conveniencia”, ni tampoco “injerencia alguna en cuestiones doctrinarias, litúrgicas, organizativas o de gobierno interno”.

La aclaración no es menor. Históricamente, muchas comunidades religiosas, especialmente las minoritarias, manifestaron preocupación frente a posibles mecanismos estatales de control sobre sus prácticas internas. La reglamentación procura despejar esos temores mediante una delimitación precisa de las facultades administrativas provinciales.

La intervención estatal quedará circunscripta a una verificación formal de la documentación requerida para la inscripción o la rúbrica de libros.

En otras palabras, el Estado reconoce la existencia institucional de las comunidades religiosas, pero evita intervenir en el contenido de su fe, en sus prácticas litúrgicas o en la forma en que organizan su vida espiritual.

Ese principio constituye uno de los ejes centrales del constitucionalismo moderno en materia religiosa: el Estado no adopta ni controla doctrinas, sino que garantiza condiciones de igualdad y libertad para el ejercicio de los distintos credos.

¿Quiénes podrán inscribirse?

La resolución establece que podrán solicitar su inscripción:

-Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas no católicas que ya se encuentren inscriptas en el Registro Nacional de Cultos y posean domicilio en Entre Ríos.

-Las asociaciones civiles o fundaciones de carácter religioso que decidan transformarse en entidades religiosas bajo el nuevo régimen provincial.

Este último punto adquiere especial relevancia. Muchas organizaciones religiosas funcionaban hasta ahora bajo figuras civiles tradicionales por falta de una herramienta jurídica específica. La nueva normativa les permitirá adecuar su identidad institucional sin perder continuidad patrimonial ni administrativa.

La resolución aclara expresamente que la transformación no implicará disolución ni liquidación. La continuidad institucional, patrimonial y registral quedará garantizada.

Los requisitos para la inscripción

La reglamentación establece una nómina detallada de requisitos documentales. Entre ellos figuran:

-Solicitud formal con firma certificada.

-Certificado vigente de inscripción en el Registro Nacional de Cultos.

-Estatuto o normas internas.

-Instrumentos de designación de autoridades.

-Historia institucional de la entidad.

-Relación con otras organizaciones religiosas.

-Declaración jurada de ausencia de fines de lucro.

-Constitución de domicilio electrónico.

-Formulario administrativo denominado “Foja Cero”.

Además, deberán informarse datos vinculados con la denominación religiosa, fecha de fundación, cantidad estimada de fieles, descripción del culto, lugares de reunión y autoridades.

La exigencia de presentar una “historia de la entidad” resulta particularmente significativa, porque introduce un componente identitario y cultural dentro del trámite administrativo. No se trata solamente de registrar datos burocráticos, sino también de reconocer trayectorias espirituales y comunitarias.

La creación de una sección especial

La resolución también crea una Sección Especial del “Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades o Entidades Religiosas” dentro de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público. Allí quedarán asentados:

-Los datos identificatorios de cada entidad.

-La constancia de inscripción nacional.

-Las autoridades vigentes.

-La fecha de toma de razón provincial.

El carácter de este registro será estrictamente declarativo. La provincia no evaluará doctrinas ni supervisará actividades religiosas internas.

Para numerosos referentes de comunidades evangélicas, pentecostales, bautistas, adventistas, judías, musulmanas y de otros credos presentes en Entre Ríos, la creación de esta sección podría representar una forma de reconocimiento institucional largamente esperada.

La rúbrica de libros y la seguridad jurídica

Otro aspecto relevante es la habilitación para la rúbrica de libros contables y sociales conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

La posibilidad de rubricar libros otorga herramientas de formalización administrativa y transparencia institucional. Esto resulta importante para comunidades que administran bienes, organizan actividades educativas o sociales, reciben donaciones o desarrollan acciones solidarias.

La resolución aclara nuevamente que la rúbrica no implicará fiscalización doctrinaria ni supervisión espiritual. Y el Estado sólo verificará el cumplimiento formal de los requisitos legales.

Transformación sin ruptura institucional

Uno de los capítulos más trascendentes del texto es el referido a la transformación de asociaciones civiles y fundaciones religiosas.

La normativa permite que estas organizaciones abandonen el régimen de fiscalización propio de las asociaciones civiles y pasen a funcionar como entidades religiosas reconocidas bajo el artículo 148 inciso e) del Código Civil y Comercial. Para ello deberán presentar:

-Acta aprobatoria de la transformación.

-Solicitud de baja del régimen anterior.

-Balance especial.

-Publicación legal correspondiente.

El proceso tendrá carácter meramente registral y no implicará un examen de conveniencia o mérito por parte del Estado. En términos simbólicos, esta disposición reconoce que muchas comunidades religiosas nunca se percibieron plenamente como “asociaciones civiles”, sino como expresiones espirituales con identidad propia.

Digitalización y modernización

La resolución también habilita la tramitación digital mediante la plataforma provincial “Mi Entre Ríos”, aunque durante una etapa transitoria continuará permitiéndose la presentación en soporte papel.

Este aspecto refleja la intención de modernizar procedimientos administrativos y facilitar el acceso de las comunidades religiosas de distintos puntos de la provincia.

En una geografía extensa y diversa como la entrerriana, donde existen iglesias y congregaciones en ciudades grandes y pequeñas localidades rurales, la digitalización podría simplificar considerablemente los trámites.

Un escenario de pluralidad religiosa creciente

La aprobación de este registro provincial ocurre en un contexto de creciente pluralidad religiosa en la Argentina.

Si bien el catolicismo continúa siendo históricamente mayoritario, durante las últimas décadas crecieron significativamente las comunidades evangélicas, pentecostales, adventistas, musulmanas, judías, budistas y de otras expresiones espirituales.

Entre Ríos no permanece ajena a ese fenómeno. En numerosas ciudades y pueblos de la provincia se multiplicaron iglesias y comunidades religiosas que desarrollan tareas espirituales, sociales, educativas y solidarias. La nueva reglamentación parece buscar una respuesta institucional a esa realidad plural.

Un equilibrio delicado

La resolución intenta construir un delicado equilibrio entre reconocimiento estatal y autonomía religiosa.

Por un lado, ofrece herramientas de registración y formalización administrativa. Por otro, evita mecanismos de control permanente que pudieran interpretarse como interferencia estatal. Ese equilibrio constituye uno de los desafíos históricos de las democracias contemporáneas: cómo garantizar derechos, seguridad jurídica y transparencia sin afectar la libertad de conciencia ni la independencia de las organizaciones religiosas.

La reglamentación entrerriana procura responder a ese desafío mediante un modelo de “toma de razón registral” limitado a aspectos formales.

Más allá de lo administrativo

Aunque la resolución posee un evidente contenido técnico y jurídico, sus implicancias trascienden lo burocrático. En el fondo, la medida expresa un reconocimiento político e institucional de la diversidad religiosa presente en la sociedad entrerriana.

También abre interrogantes futuros sobre el papel de las comunidades de fe en la vida pública, su articulación con el Estado y la manera en que el derecho argentino seguirá adaptándose a escenarios culturales y espirituales cada vez más diversos.

En tiempos donde muchas sociedades debaten la convivencia entre pluralidad, identidad y libertad, Entre Ríos acaba de incorporar una herramienta normativa que busca ofrecer reconocimiento sin uniformidad, formalización sin tutela y libertad religiosa sin intervención doctrinaria.

La medida publicada en el Boletín Oficial del 28 de mayo de 2026