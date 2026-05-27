Copa Libertadores: Rosario Central perdió en Ecuador y no logró ser líder de su zona

El Canalla perdió 1 a 0 en su visita a Independiente del Valle en la última fecha del Grupo H.

Rosario Central cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores de América con una derrota y quedó segundo en su zona. Este miércoles cayó con Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil por la mínima expresión y terminó segundo en el Grupo H, aunque ambos ya estaban clasificados a la siguiente instancia.

El arranque lo tuvo al equipo ecuatoriano en campo rival y Jeremías Ledesma comenzó a ser figura del Canalla con su seguridad para capturar la pelota luego de remates desde afuera del área.

En tanto que Central respondió con una de Jáminton Campaz y luego un mano a mano de Enzo Copetti en el que el arquero Aldair Quintana le ahogó el grito. Esto motivó al elenco a cargo de Jorge Almirón, ya que Alexis Soto cabeceó y la pelota pasó cerca del travesaño.

Antes del descanso IDV reclamó un penal inexistente luego de un tiro de esquina. En la contra Ángel Di María metió un gran pase para dejar a Campaz solo con Quintana, pero el árbitro Raphael Claus dio por finalizado el primer tiempo.

Luego hubo una gresca antes de que los jugadores se vayan al vestuario ya que Di María y Júnior Sornoza debieron ser separados. Fideo lo pecheó al ecuatoriano y tras la intervención de sus compañeros el juez amonestó al campeón mundial y al futbolista local.

En el amanecer del complemento el Canalla se salvó ya que Justin Lerma reventó el palo con su remate. Acto seguido, Ledesma le tapó un cabezazo difícil a Carlos Charlie González, señala Infobae.

A falta de media hora se dio la gran polémica ya que Daykol Romero ingresó en el área, generó el contacto con Ignacio Ovando y cayó. El referí cobró penal y el VAR no intervino. Sornoza capitalizó la chance en la única que lo llegó a tapar Ledesma.

En el final el conjunto ecuatoriano pudo ampliar las diferencias, aunque se volvió a encontrar con la soberbia labor de Ledesma.

No obstante, la soberbia actuación de Ledesma no alcanzó y Rosario Central no pudo plasmar el empate. El triunfo de los ecuatorianos les permitió quedarse con el primer puesto en el Grupo H.

El conjunto que dirige Jorge Almirón ya está clasificado a los octavos de final del certamen internacional organizado por Conmebol, pero no pudo mantener el liderazgo de la zona y terminó con 13 puntos (4 triunfos, una igualdad y una derrota). En tanto que Independiente del Valle lo igualó en unidades y, por el sistema de desempate (resultados entre los equipos), prevaleció el equipo ecuatoriano, que en el encuentro disputado en Rosario se llevó un punto (empataron 0-0).