Entre Ríos sigue bajo niebla: hay alerta para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas, Tala y Uruguay

El tiempo se mantendrá estable este jueves en gran parte de Entre Ríos, con cielo entre parcialmente nublado y algo cubierto, temperaturas frís durante la mañana y una tarde templada. No hay lluvias previstas pero parte de la provincia continúa bajo advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por niebla.

Los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas, Tala y Uruguay fueron incluidos en la advertencia y serían afectados este jueves por “neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indicó el organismo nacional.

En el departamento Paraná y aledaños se espera una mínima cercana a los 10° y una máxima de 19°. Durante la mañana habrá nubosidad variable y por la tarde el cielo se presentará mayormente cubierto, con vientos leves del este y noreste.

En la región del departamento Concordia el pronóstico anticipa condiciones similares, aunque con temperaturas algo más elevadas: mínimas de 10° y máximas cercanas a los 19° o 20°. No se esperan precipitaciones y el viento soplará leve.

En la zona del departamento Gualeguaychú y el sur provincial se prevé una jornada fresca durante la mañana, con registros de entre 8° y 10°, mientras que por la tarde la temperatura alcanzaría entre 18° y 19°. El cielo permanecerá nuboso a parcialmente cubierto.