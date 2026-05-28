Michel: "Frigerio piensa achicar el gasto vía el ajuste, cuando lo que debería hacer es defender los ingresos"

Guillermo Michel: “Quieren hacerle pagar el ajuste a los docentes, a los de la Salud y a los jubilados”.

La discusión por la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio sigue escalando en la disputa política entrerriana y el diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) se convirtió en una de las voces más críticas del proyecto oficial. En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el dirigente oriundo de Gualeguaychú cuestionó la reforma, vinculó el ajuste previsional con las políticas económicas nacionales y acusó al mandatario provincial de “hacerle pagar el ajuste” a los docentes, a los trabajadores de la salud y a los jubilados.

Michel sostuvo que el debate previsional no podía reducirse a un análisis técnico o actuarial. “El problema es político. No es una cuestión numérica, de actuario, de números”, afirmó. Según planteó, el oficialismo provincial intentó compensar la caída de recursos públicos mediante un recorte sobre los sectores estatales. “Si la Caja va a empezar a tener superávit, es porque a alguien la plata le va a faltar. Y la plata le va a faltar, básicamente, a los docentes”, sentenció.

Durante la entrevista en “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el exdirector general de Aduanas vinculó la crisis financiera provincial con el alineamiento político de Frigerio respecto del gobierno nacional de Javier Milei. “Frigerio ya se convirtió en un empleado de Milei en la provincia”, lanzó desafiante. Y profundizó la crítica: “El gobierno piensa achicar el gasto vía el ajuste, cuando lo que debería hacer es defender los ingresos”.

Michel insistió en que el país como la provincia atraviesan un deterioro económico sostenido. Citó “nueve meses consecutivos de caída de la coparticipación y de la recaudación” y “siete meses consecutivos en los que el salario perdió contra la inflación”. Desde esa perspectiva, interpretó que el proyecto previsional representó la traducción provincial de un programa económico nacional que, a su juicio, erosionó el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

El diputado también endureció sus cuestionamientos sobre la gestión provincial y reiteró una definición que ya había pronunciado en otras oportunidades. “Esta es la peor gobernación a nivel de gestión de la historia de Entre Ríos”, aseguró. Para fundamentarlo, enumeró déficits en políticas de vivienda, infraestructura escolar y obras públicas. Como ejemplo, confirmó esa apreciación con las pocas viviendas entregadas durante la actual administración y que muchas de ellas fueron iniciadas en gestiones anteriores.

En otro tramo del programa, Michel cuestionó la narrativa oficial sobre transparencia y ética pública. Allí introdujo una crítica directa al proyecto de Ficha Limpia y Ética Pública impulsado por el gobierno provincial. “Eso es de un cinismo atroz”, expresó. Luego propuso incorporar incompatibilidades para funcionarios que integraran directorios de empresas estatales mientras percibieran salarios públicos. “Queremos discutir ética pública, incluyamos esa cláusula”, reclamó como desafío.

El dirigente peronista también manifestó preocupación por el nivel de endeudamiento provincial y apuntó especialmente al nuevo financiamiento internacional gestionado ante el Banco Interamericano de Desarrollo. “No existe que usted tenga vencimiento con una tasa y rolee esa deuda con una tasa más alta”, describió. Además, advirtió sobre el riesgo de asumir compromisos “en moneda dura, con un dólar planchado”.

La entrevista derivó luego hacia la situación nacional y el escenario social que, según Michel, comenzó a deteriorarse con fuerza durante el gobierno libertario. “Milei no quiere aplicar un programa económico; quiere imponer un modelo social”, afirmó. En esa descripción, habló de salarios que “llegan al día 15 y ya es fin de mes”, endeudamiento familiar y caída del consumo. “La gente está frustrada, desanimada, no tiene ganas de luchar”, sostuvo.

El diputado relacionó además la apertura de importaciones con la crisis que atraviesa la industria avícola entrerriana tras los despidos en Granja Tres Arroyos. “Por cada 100 toneladas que exportó Argentina, se importaron 29”, marcó, y cuestionó que esa política no derivó siquiera en una baja de precios para los consumidores.

Sobre el escenario interno del peronismo, Michel admitió que el espacio había quedado “muy erosionado” tras la derrota electoral de 2023, aunque atribuyó ese resultado a la incapacidad de recuperar el salario real. “Nos equivocamos, no pudimos recuperar el poder adquisitivo del trabajador y del jubilado”, admitió. Sin embargo, sostuvo que la actual administración tampoco ha mejorado las condiciones de vida de los entrerrianos, todo lo contrario.

En relación con el liderazgo futuro del peronismo, defendió la necesidad de construir una conducción legitimada por el voto interno y cuestionó las decisiones “a dedo”. Aunque evitó confirmar una eventual candidatura provincial para 2027, destacó el rol de intendentes con experiencia como José Eduardo Lauritto, Adrián Fuertes, Rosario Romero, y también a los más jóvenes como Damián Arévalo y Gustavo Bastián como “los mejores dirigentes” con los que cuenta hoy el justicialismo entrerriano.

- ¿Cuál es la estrategia del peronismo respecto de la reforma previsional de Rogelio Frigerio? Porque hasta ahora más que alguna reunión, algunos comunicados de prensa y publicaciones… ¿lo están hablando ustedes a esto?

-No solo que lo hablamos, yo hice una publicación muy extensa, técnica del tema. Recién lo escuché al titular de la Caja (por Gastón Bagnat) … lo escuché hablar y la verdad no entendí nada de lo que dijo. En algún momento habló que la ley va a ser una expresión de deseos, porque la reforma va a entrar en vigencia muy adelante. Lo noté muy dubitativo. A ver, esto es sencillo. Si la Caja va a empezar a tener superávit, es porque a alguien la plata le va a faltar. Y la plata le va a faltar, básicamente, a los docentes.El grueso del ajuste de la Caja es a los docentes y a los empleados de la Sanidad, de la Salud de la provincia y del Servicio Penitenciario. La Policía queda afuera por ahora, (pero) el Servicio Penitenciario queda adentro.

-Bagnat insiste que no comprende a los docentes ni a los de salud.

- ¿Cómo no va a comprender los docentes? Los docentes son los más perjudicados por esta reforma. Es muy difícil entender lo que hablaba. Lo respeto, hace su trabajo. Un técnico… debería estar acá dando la cara otro funcionario del gobierno… él es un técnico, lo usan a él para, justamente, evitar llevar esto al plano político. ¡La discusión de este tema es político! El gobierno piensa achicar el gasto que tiene vía el ajuste, cuando, en realidad, lo que debería hacer (Rogelio) Frigerio es defender los ingresos. Nosotros tenemos 9 meses consecutivos de caída de la coparticipación y de la recaudación. ¿Por qué? Por las políticas nacionales. Esas políticas nacionales, Frigerio las apoya. No solo las apoya, sino que Frigerio ya se convirtió en un empleado de (Javier) Milei en la provincia, porque le entregó los dos senadores y la cabeza de lista de diputados. ¿Qué senador tiene Juntos por Entre Ríos para defender los intereses de la provincia? ¿Qué diputados le quedaron a Juntos por Entre Ríos para defender los intereses de la provincia? Yo no le quedan porque votan todo con La Libertad Avanza. Entonces, el problema es político. No es una cuestión numérica, de actuario, de números. El problema es político. El problema es que quieren hacerle pagar el ajuste a los jubilados, en particular a los docentes y a todos los empleados de la Salud.

- ¿Usted insiste que el gobierno de Frigerio es el peor de la provincia desde 1983 a la fecha? ¿Con qué elementos afirma eso? Puede ser que usted sea joven, pero en esta provincia hubo administraciones más cuestionadas que la actual.

-Nací en el ´77 en Gualeguaychú, así que viví. Y tengo muy presente el último gobierno de (Sergio) Montiel, que fue muy complejo, lo tengo muy presente. Todos los datos estadísticos, si vamos rubro por rubro, dan cuenta de que esta es la peor gestión provincial: ¡la peor gobernación a nivel de gestión de la historia de la provincia de Entre Ríos! Vamos al caso de vivienda. Yo recuerdo en julio del 2023, en calle Báez se inauguraron 500 viviendas. ¿Cuántas viviendas inauguró Frigerio en estos dos años y medio?: 40 casas que estaban terminadas en un 95% en Tala, atrás donde se hace -y que las estuve visitando-, la Feria Apícola. Un par de casas en pueblo Liebig, que ya estaban terminadas antes: 50 si no recuerdo mal. ¡Después no hizo vivienda! No queremos hablar de vivienda, hablamos de Educación. Vi el informe de ustedes sobre las 21 escuelas rurales cerradas.

-Bueno, antes también había… En total había más de 200 escuelas rurales cerradas en la historia reciente…

- Ahora hubo 21. Y, es más, si nosotros creemos que el problema de la Educación se arregla con un videíto de Frigerio yendo un verano 5 minutos a una escuela abandonada a pintarla con una brocha, es porque el nivel de cinismo que tenemos entre todos -me incluyo-, supera cualquier cosa. Si queremos que los problemas se arreglen así, edilicios, tenemos un problema. Pero, además, el principal problema también es político. ¡El principal problema es político! Porque ustedes me hablaban, y respeto, conoce mucho más la política en particular de las idas y vueltas en Entre Ríos. ¿Cuándo un gobernador de Entre Ríos entregó los dos senadores a otra fuerza política? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Ustedes se imaginan a (Jorge Pedro) Busti entregando dos senadores? ¿Ustedes se imaginan a (Sergio) Montiel entregando los senadores?

-Pero aquí tuvimos diputados puestos por Sergio Urribarri, que no los conocía nadie. Y también dijo: “Sí, tomá Cristina”. Porque fue una orden directa de La Cámpora. Y se hacía lo que ordenaba la Presidenta y no lo que decía el gobernador. Hoy ni nos acordamos quiénes fueron, ni sus apellidos.

-Acá lo que estamos hablando es de los senadores que le entregó a otro espacio político. El tema es ese, el tema político. No queremos hablar de eso, hablemos de transparencia. Hablemos de transparencia, discutamos el tema. Nos vienen a decir que es el gobierno más transparente de la historia de Entre Ríos. Arrancaron con el tema de vamos a transparentar el uso de los autos. Ya vimos el resultado con cuatro chicos… no voy hablar de eso porque, la verdad, demasiado dolor están sufriendo las madres.

-Se refiere al caso Enrique Ruiz Orrico…

-Sí. No queremos hablar de eso, hablemos de la transparencia. Hace poco vi que la tarjeta Sidecreer auspiciaba un local de ventas de autos y motos de un funcionario de este gobierno, Miren si a eso lo hubiese hecho un gobierno peronista. No queremos hablar de eso. ¿Por qué el balance de Enersa todavía no está colgado en la página?

-El local no es de un funcionario, es del hijo de un funcionario que tiene cinco socios. No es de (secretario de Legal y Técnico de Entre Ríos) Esteban Vitor, quien no tiene nada que ver con el negocio.

-Yo no di nombres. Imaginen si era un titular de un gobierno peronista. Negociación incompatible y todo el Código Penal para abajo. Entonces, digamos las cosas como son: hablémoslo de cara a la sociedad. Porque, si no, resulta que siempre machacan … Frigerio viene acá, cae como un turista y habla siempre de los problemas del gobierno peronista. Miren, nosotros respetamos que la gente, el entrerriano, lo votó a Frigerio. Que respete que los últimos 20 años los entrerrianos votaron a un gobierno peronista también. Simplemente eso.

- ¿Está de acuerdo con el proyecto de Ética Pública que incluye Ficha Limpia para los próximos candidatos?

-Eso es de un cinismo atroz…

- ¿Por qué cinismo atroz?

-Si quieren incluir algo de ética pública, que incluyan una cláusula que ya la propusimos, donde los funcionarios, que son secretarios de Estado, no pueden cobrar un sueldo, siendo directores de una empresa del Estado, usando las tarjetas corporativas. Si quieren discutir ética pública, incluyamos esa cláusula.

- ¿Usted se refiere al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, en ENERSA y a Mauricio Colello en el IAPSER?

-Claro. Si queremos discutir ética pública, incluyamos esa cláusula. ¿A usted les resulta ético que sean funcionarios del Estado y cobren como directores del Estado.

-No. A nosotros no nos parece ético, pero no es ilegal lo decidido.

-Bueno, incluyamos eso también en el debate.

-Usted dice que es el peor gobierno, y desde el frigerismo le recuerdan que Michel se olvida que él integró también el peor gobierno con Alberto Fernández. ¿Tiene algo para decir al respecto?

-Yo invito a todos los televidentes, a ustedes, si quieren, cómo me fui de la Aduana en mi gestión. Y veamos cómo se va a ir Frigerio de la provincia. O como hoy, cada vez que va a un lugar, sufre, de alguna manera, el reclamo de los vecinos, de los docentes, de los jubilados.

-Usted es un contador público y abogado. ¿Cuánto le preocupa el tema de la deuda externa que ha ido tomando en este tiempo Frigerio? ¿Y cuánto de diferente fue lo que tomaron Urribarri y Gustavo Bordet en su momento?, porque ellos también pidieron créditos internacionales.

-Eso ya lo discutimos públicamente y entiendo la discusión de nuevo ahora por el nuevo préstamo que se anuncia del BID: 280 millones (de dólares). En primer lugar, el único caso que se conoce que se “rolea” una deuda… “rolear” una deuda, técnicamente es renovar la deuda, como hizo Frigerio, con una tasa más alta es esta última situación de la renovación anterior. No existe que usted tenga vencimiento con una tasa y rolee esa deuda con una tasa más alta. Acá el punto, es el siguiente: es en moneda dura, con un dólar planchado como está hoy. ¿Quién puede saber cuánto va a estar el dólar -con el dólar planchado como está hoy y que está ya a niveles de la Convertibilidad- dentro de 5 años cuando haya que empezar a devolver esta deuda? Porque esta deuda se va a empezar a devolver cuando Frigerio se vaya de nuevo a vivir a Capital Federal. El problema es el tipo de deuda, para qué está afectado. Yo pregunto porque veo el eslogan “Cada peso adonde tiene que ir”. ¿Qué obra pública ha hecho la provincia hasta ahora que le cambia la vida a la gente?

-Frigerio lo viene diciendo: no recibe el dinero que corresponde del poder central y por ende se está en la misma situación que en pandemia.

-Perfecto… perfecto… pero sí él acompaña a todas las políticas públicas para que no reciban plata. El problema es ese.

-Pero, acá le ha ido muy mal cada vez que un gobernador se plantó frente a un presidente. Le fue mal a Mario Moine en tiempos de Domingo Cavballo; a Sergio Montiel con Fernando De la Rúa; en su momento a Jorge Busti con Carlos Menem, a poco de asumir en el '89, porque había puesto a todo su primer gobierno adhiriendo a Antonio Cafiero y ganó la interna el dirigente riojano en el '88.

-En la vida hay que elegir. Nueve meses consecutivos de caída de la recaudación. Siete meses consecutivos que el salario pierde con el poder adquisitivo. Entonces, el problema es ese. El problema es, todos estamos de acuerdo que la economía se tiene que administrar con orden macroeconómico, con superávit, pero únicamente para tener superávit no hay que pensar en los gastos, también hay que pensar en los ingresos. Y no los ingresos como está planteando el Fondo Monetario ahora para Argentina, que es la de eliminar el monotributo o que el doble de los trabajadores, pasen a pagar Ganancias. ¿Por qué no ponemos arriba de la mesa que el gobierno, cuando asumió, le eliminó Bienes Personales a los 10.000 argentinos que tienen cuentas en el exterior? ¿Por qué no ponemos arriba de la mesa la discusión de que eliminaron el impuesto a los autos de lujo o a las embarcaciones de lujo? Ese es el problema. No hay que pensar únicamente en los gastos. Yo lo escucho al gobierno o al funcionario recién: somos muy valientes, damos la discusión. Ah, es revaliente agarrársela con los docentes y los jubilados. Eso es revaliente… ¡eso no es de valientes!

-Usted recién hablaba del proyecto de ética pública del gobernador Frigerio. Cuánto cree perjudica al peronismo o que sigue perjudicando al peronismo la situación judicial de muchos dirigentes de peso: Urribarri está condenado. La Corte seguramente va a ratificar la condena que tuvo acá y volverá a la cárcel. Edgardo Kueider sigue preso en Paraguay. Bordet está señalado en una causa por enriquecimiento ilícito que ha tenido avances en la justicia. Están Adán Bahl, José Eduardo Lauritto y José Cáceres porque aparecen sospechados con la causa de los “Contratos Truchos”, por el rol de vicegobernadores que tenían. No son cuestiones menores. ¿Cómo ve este escenario respecto de las elecciones que serán dentro de pocos meses?

-Vuelvo a decir lo que digo siempre: yo soy muy respetuoso de la Justicia. Entiendo que hay casos de los que ustedes mencionaron… señalaron… hay algunos casos ya con condena y otros que están en plena etapa previa investigativa, con lo cual compararlo es muy difícil. Y, de nuevo, cada uno cada de los funcionarios, como a mí me ha tocado cada vez que tuve alguna cuestión vinculada a ese tipo en la Aduana o por las funciones que tuve que atravesar me presenté a la Justicia, di las explicaciones. Y no solo me presenté porque lo considero un deber, sino que estoy obligado por ley: estoy obligado por ley. Así que, cada vez que la Justicia llame y solicite que se den explicaciones, el funcionario tiene que ir y darla. ¡Punto! No hay ningún inconveniente con eso.

- ¿Usted tiene alguna causa pendiente hoy en la Justicia?

- ¡Ninguna!

- ¿Y por qué cada tanto resurge y lo involucran en las irregularidades cometidas en la SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) en el gobierno nacional anterior? Usted ha remarcado que no era el área que le competía. Pero, vuelve a reaparecer su nombre y el de Sergio Massa, y los vinculan y les exigen que den explicaciones.

-De nuevo. Habrá que ir a dar todas las explicaciones cuando la Justicia convoque. Un productor del canal me habló cuando ocurrió esto, le pasé el dictamen. Me dice ¿acá dónde están ustedes nombrados? ¡No estamos nombrados en ningún lado! Entiendo cómo es el juego de algunos periodistas que quieren hacer una cuestión política con esto. Lo entiendo perfectamente. De nuevo, cada vez que la Justicia llame, habrá que ir y dar las explicaciones. Lo he hecho. Siempre lo seguiré haciendo, no solo porque lo considero que es un deber, además de dar la cara a la sociedad, sino porque es una obligación del funcionario público.

-Insistimos, ¿usted no aparece en el expediente?

- ¡No!

-Nunca ha sido citado por este tema en la Justicia Federal.

-De nuevo, no… ¡No! Le vuelvo a decir, le pasé a su producción el dictamen: 273 páginas. Y si hay que ir, me presentaré y daré las explicaciones del caso, no hay ningún inconveniente con eso.

- ¿Y por qué considera que cada tanto lo persiguen con ese tema?

-Son las reglas de la política. Una denuncia en este país no se le niega a nadie, es como un vaso de agua.

-Pero, es por su relación con Massa o por otra cosa?

-Tiene que ver con el juego de la política. También lo vimos con las acusaciones de narcotraficante al gobernador, que las vi y me llamaron la atención, muy desmesurada. Tiene que ver con el juego de la política. Esto ocurre siempre dentro de la política.

-A su entender, ¿por qué ha perdido consenso social Javier Milei, según las últimas encuestas?

-Creo que la situación principal de eso tiene que ver con el modelo social que quiere imponer Milei… Milei no quiere aplicar un programa económico al país, lo que quiere es imponer un modelo social. Ese modelo social que exige que el trabajador, la clase media, los jubilados no tengan poder adquisitivo. Hoy llega el día 15 y ya es fin de mes. ¿Por qué? Porque el salario, el asalariado tuvo que pagar los gastos fijos, el alquiler, la luz, el gas, llenó dos tanques de nafta y se quedó sin plata para consumir. Ahora vine caminando desde el hotel donde estaba y está todo vacío… ¡está todo vacío! Hablaba con una persona que me dijo que fue al cine y que había dos personas viendo la película. Entonces, lo que le quiero decir es: ¡no hay consumo! Nueve meses consecutivos que ha caído la recaudación, este mes se va a cortar, les digo una primicia por los vencimientos del impuesto a las Ganancias. Siete meses de que el salario pierde con la inflación. No hay poder adquisitivo. La gente para pagar se sobre endeuda. Se sobre endeuda con la tarjeta. Como no puede pagar la tarjeta, se endeuda con el celular. Como no puede pagar el celular, va al usurero de la esquina y termina, de alguna forma, con un ahogo financiero que le impide consumir. El problema es ese, y lo estamos viendo también con la producción, y con la producción entrerriana. Hoy se despidieron a 950 trabajadores en una empresa avícola muy importante de la costa del Uruguay (por Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay). Eso tiene que ver también con el modelo que quiere imponer Milei de apertura indiscriminada de importaciones. En 2004, por cada 100 toneladas de pollos que la Argentina exportaba, se importaban cuatro. ¿Por qué? Porque hay determinados cortes o determinado tipo de carne aviar que la importaba. En el primer semestre del 2026, por cada 100 toneladas que exportó Argentina, se importaron 29. ¿Por qué lo hace eso el gobierno? Porque cree que va bajar el precio de góndola. ¿Alguien vio que el pollo bajara? En la góndola, no baja. Entonces, el gobierno de Milei lo que busca es imponer un modelo social, destruir la clase media, destruir la industria, que es la única forma de que, de alguna forma, se contenga esto. ¿Y qué vemos en la sociedad? Una frustración. Usted habla con la gente y está frustrada, está desanimada, no tiene ganas de luchar. Eso es lo que está ocurriendo en el día a día de la gente.

-Y, sin embargo, todo indicaría que Milei va a ir por su reelección y tiene serias chances de seguir en el poder.

-Si ustedes repasas los diarios de agosto del 2022, cualquier diario, o mayo del 2022, ¿se acuerdan? (Horacio Rodríguez) Larreta ya era presidente. Es Argentina esto. ¡Es Argentina! Vamos a ver cómo son las elecciones en noviembre en Estados Unidos, vamos a ver cómo son las elecciones en octubre en Brasil, vamos a ver cómo se desarrolla todo el programa económico. El año que viene, en el segundo semestre, vencen 18.800 millones de dólares, entre vencimientos del Fondo Monetario y vencimiento de privados. Mientras nosotros estamos hablando acá, 950 trabajadores de la costa del Uruguay no le pueden llevar un plato de comida a su casa. Entonces, la situación es muy compleja. Y lo que viene para el país, la reconstrucción de este país a partir del 1027 va a ser muy compleja también.

-Más aún…

-Más aún.

-Frigerio ya tendría definido ir por la reelección también en Entre Ríos. ¿Usted qué opina?

-No lo sé.

- ¿Ustedes cuándo deberían definir en el peronismo? Porque se entiende que las elecciones podrían ser desdobladas. La elección puede ser en junio, o sea, dentro de casi un año. ¿Está consciente que una candidatura a gobernador lleva tiempo para instalarla en esta provincia, además que es cara? No es de hoy para mañana.

-Yo no sé si Frigerio quiere reelegir. Si uno ve por cómo se mueve, por cómo se lo ve en la provincia, se lo ve bastante a disgusto, ¿no? Bastante fastidioso cada vez que le preguntan algo. Así que, la verdad, no sé si quiere ir por la reelección, si quiere seguir viniendo acá de martes a jueves, si quiere volver definitivamente a Capital.

- ¿Y ustedes?

-Creo que nosotros tenemos un activo muy importante, que son los intendentes de la provincia. José (Lauritto), Adrián (Fuertes), Rosario Romero), o intendentes jóvenes como Damián Arévalo o Gustavo Bastián, que son intendentes que han mostrado capacidad de gestión.

-Pero, la pregunta es si la gente está dispuesta a darle de nuevo el voto al peronismo. Porque, está claro que quedaron muy erosionados y criticados cuando terminaron en el 2023. Por algo está Milei…

-Cómo no voy a ser consciente… le vuelvo a decir: Nosotros nos equivocamos, no pudimos recuperar el poder adquisitivo del trabajador y del jubilado, por eso perdimos las elecciones. Ahora, lo miro a la cara cualquiera entrerriano y que me digan qué han mejorado en la provincia y en el país en estos años. N han mejorado nada. Todas las variables económicas han empeorado: el salario, la salud, la educación.

-La inflación ha bajado. Eso hay que reconocerlo.

- Es una cuestión importante: la han bajado a costa de cortar la demanda. Por eso no hay consumo. Pero, lo que le vuelvo a decir es, será responsabilidad nuestra, de los dirigentes volver a reconectar y poder dialogar con la sociedad. Sabiendo las complicaciones que se tienen, sobre todo, porque creo que el peronismo tiene una debilidad en esto que es la comunicación con los jóvenes. Creo que tenemos que trabajar sobre ese punto. Creo que es el punto a fortalecer poder dialogar con los jóvenes.

- ¿Y el peronismo detrás de quién se va a columnar en el 2027? ¿Detrás de Axel Kicillof? ¿Cómo es su relación con el gobernador de Buenos Aires?

-Yo lo conozco desde la Facultad en el año ´96. Tengo buena relación. Creo que el peronismo necesita en esta etapa: no sirve más al dedo. Ya al dedo lo hizo el peronismo en el 2019, y ya vimos los resultados. Acá lo que se necesita son dos cosas: un presidente legitimado por el voto, legitimado por el voto dentro del peronismo, que tome decisiones y fundamentalmente que se dirima la jefatura política por el voto.

-Cristina Fernández de Kirchner sigue estando en el escenario, o sea, está presa en domicilio con una tobillera en su pierna, pero sigue dando directivas. En medio está la causa Cuadernos, que es uno de los hechos de corrupción más graves de la historia reciente y la gente relaciona todo directamente con el cristinismo. No les va a ser tan fácil a Kicillof decir: yo no tengo nada que ver con nada. Más allá que es una persona que no tiene denuncia de corrupción, hay que reconocerle eso.

-Déjeme decirle algo. Primero, la discusión interna entre el peronismo se va a saldar y seguramente se salde con una interna. Creo que el peronismo necesita un presidente que no solo se ocupe de los problemas del conurbano y del AMBA, sino que también tenga una visión federal.

- ¿Y la tiene Kicillof?

-Creo que tiene que caminar mucho más el interior del país. Pero, no le escapo a ninguna de las preguntas. A mí no me da ninguna directiva nadie. Yo no soy empleado de nadie en política. A mí me votaron. A mí acá no me puso nadie a dedo. Yo salí a caminar.

-Si Massa le pide algo especial, usted no puede decirle que no al exministro.

-No, yo no soy empleado de nadie en política. A mí no me puso nadie como diputado. Fui respetuosamente y hablé con todos los intendentes, fundamentalmente, a quienes les agradecí la confianza. Salí a caminar a la provincia. Le di tres vueltas a la provincia, me comí 300 kilos de tortas fritas y 6.000 choripanes para ganarme el acompañamiento de cada uno. Y salí a caminar la provincia y me gané la confianza. La a gente nos acompañó. Podrán decir que perdimos: sí, sacamos 35 puntos. (Juan) Schiaretti en Córdoba, con el gobierno provincial a su favor, sacaron 28. Hicimos una elección. Ellos fueron juntos. Nos ganó Milei, no nos ganó Frigerio. Porque si Frigerio iba con su lista, salían terceros cómodos. Nos ganó Milei y aceptamos. Yo saludé a (Andrés Ariel) Laumann y a (Joaquín) Benegas Lynch por el triunfo. Pero, esto es política. Uno tiene que estar convencido cuando hace política, que no lo hace con la foto: lo hace con la película.

-La semana pasada, Marcelo Casaretto expresó que quiere ser precandidato a gobernador. ¿Usted puede aparecer también como precandidato a gobernador para el 2027 o integrando la fórmula?

-Yo creo que para el 2027 nosotros tenemos que poner arriba de la mesa a los mejores dirigentes.

-Pero no nos responde…

-Le estoy respondiendo, no con la inmediatez que ustedes requieren, pero les estoy respondiendo. Creo que tenemos que poner los mejores dirigentes que tiene el peronismo en la candidatura, y creo que hoy esos mejores dirigentes son los intendentes, que tenemos y se los señalé.

-O sea, ¿usted se excluye?

-Yo creo… cuál es mi posición… creo que tenemos que trabajar para fortalecer a los intendentes. De nuevo, falta casi un año.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 27 de mayo de 2026