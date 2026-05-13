Ajedrez: “La Histórica” y General Ramírez recibirán dos importantes torneos

Dos propuestas del "Deporte Ciencia" se llevarán a cabo en junio y julio en Entre Ríos.

Dos propuestas ajedrecísticas se llevarán a cabo en los próximos meses en Entre Ríos. La primera tendrá lugar en Concepción del Uruguay por el Campeonato Entrerriano por Equipos; la segunda será en General Ramírez, escenario del Torneo Promocional y Escolar.

El 27 de junio desde las 9.30 se llevará a cabo el Campeonato Entrerriano por Equipos en la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay (Ritmo 25+5’’). Por inscripciones e información, comunicarse con Alejandro Ale 3442673004.

En tanto que General Ramírez recibirá el próximo 4 de julio el Torneo Promocional y Escolar 2026. Se trata de un certamen abierto a toda la comunidad, sin restricción de clubes o instituciones, y podrán participar jugadores y jugadoras desde Sub 8 hasta Sub 20.

La competencia otorgará pase y aval para los Campeonatos Argentinos de Menores 2027 y para las Olimpíadas Escolares 2026.