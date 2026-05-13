Diputada de JxER acusó a senadores del PJ de “hacer declaraciones para titulares de los medios”

La diputada provincial María Elena Romero (JxER) respondió los cuestionamientos expresados por el bloque de senadores del PJ que reclamaron al gobernador Rogelio Frigerio que intervenga ante el gobierno nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

“En las últimas horas, el bloque de senadores justicialistas presentó un proyecto al gobierno provincial, solicitando gestiones por el financiamiento universitario. Un planteo que, más allá de la preocupación legítima por la situación de las universidades, vuelve a mostrar una mirada parcial y políticamente conveniente de quienes hoy intentan ubicarse en un lugar de defensa institucional que muchas veces no sostuvieron cuando les tocó gobernar”, expuso Romero.

“Lo llamativo no es el planteo en sí, sino el intento de construir un relato que desconoce deliberadamente el contexto que vive la provincia y el esfuerzo concreto que viene realizando el Gobierno de Entre Ríos para sostener servicios esenciales en medio de una situación económica extremadamente compleja”, añadió en un parte de prensa.

“El gobernador ha demostrado desde el primer día una actitud de diálogo permanente con todos los sectores institucionales, educativos y productivos. Lo hizo con las universidades, con los docentes, con los intendentes y con cada actor que necesita de un Estado presente pero también responsable”, continuó.

“Defender la educación superior no puede convertirse en una consigna vacía pronunciada por quienes durante años gobernaron la provincia y el país dejando desequilibrios estructurales, atraso en infraestructura, pérdida de calidad educativa y una crisis económica que todavía condiciona a millones de argentinos”, manifestó luego.

Más adelante, la diputada expresó: “Hoy Entre Ríos enfrenta enormes desafíos financieros. Sin embargo, el gobierno provincial ha priorizado la transparencia, el orden administrativo y la recuperación de la capacidad del Estado para atender las demandas reales de la sociedad. Esa responsabilidad también implica gestionar con seriedad, sin promesas demagógicas ni discursos grandilocuentes”.

“Las universidades nacionales son competencia del Estado nacional y es lógico reclamar recursos suficientes para garantizar su funcionamiento. Pero también es importante reconocer que el gobernador nunca se desentendió del tema y viene acompañando institucionalmente cada instancia de diálogo vinculada al sostenimiento del sistema educativo”, indicó.

“Lo que la sociedad espera de sus dirigentes no son declaraciones para los titulares de los medios, sino capacidad de construir soluciones. La educación pública merece consensos genuinos, no especulación política”, advirtió.

Romero continuó diciendo que “desde Entre Ríos debemos defender nuestras universidades, sí, pero también debemos defender una forma distinta de gobernar: con equilibrio, con honestidad y con la verdad sobre la mesa”.

“Porque durante demasiado tiempo muchos utilizaron las grandes banderas de la educación y la justicia social mientras la realidad cotidiana de los argentinos se deterioraba, día a día, década tras década”, acotó.

Finalmente, Romero señaló: “La universidad pública seguirá siendo un orgullo nacional. Y precisamente por eso necesita dirigentes responsables, capaces de trabajar con seriedad institucional y no de convertir cada dificultad en una excusa para hacer política partidaria. Como diputada provincial por el departamento Feliciano creo profundamente que el futuro de nuestros jóvenes se construye con educación, esfuerzo y oportunidades. Pero también con gobiernos que administren con responsabilidad y que tengan el coraje de ordenar lo que durante años otros desordenaron”, finalizó.