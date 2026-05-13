Copa Argentina: Platense avanzó por penales ante San Martín de San Juan

El Calamar ganó 4 a 3 por penales, luego de igualar 0 a 0, en el Beranger. (Foto: Copa Argentina)

Platense venció a San Martín de San Juan por penales y se clasificó este miércoles a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El Calamar se medirá en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Lanús e Instituto de Córdoba, dos equipos que militan en la Primera División.

El cruce en el estadio Alfredo Beranger de Temperley, enfrentó a un equipo de la máxima categoría con el impulso de la Copa Libertadores y a un conjunto de la Primera Nacional (venía de empatar con Patronato 1 a 1) en plena reconstrucción tras su descenso del año pasado.

El Marrón optó por una alineación con varios suplentes y el conjunto cuyano logró equilibrar el trámite con actitud y cortó los circuitos ofensivos planeados por el técnico Walter Zunino, con la dupla Gauto-Merlini. De hecho, antes del minuto, el elenco de la B Nacional casi abre el marcador.

El primer periodo transcurrió sin grandes emociones, aunque sobre el epílogo un centro desde la derecha terminó con un cabezazo de Merlini que el arquero Velazco sacó con la punta de los dedos.

En el inicio del complemento Platense quiso imponer condiciones, pero sus intenciones se diluyeron con el correr de los minutos y más tarde no se evidenciaron las diferencias de categorías. El trámite fue parejo, aunque abundaron las fricciones e imprecisiones.

En el final el elenco de Saavedra tuvo el triunfo con un remate de Héctor Bobadilla que despejó Maximiliano Velazco y en el rebote tampoco pudo Gonzalo Lencina, consigna Infobae.

Ante la igualdad en los 90 minutos, el duelo se definió por penales y el arquero del Calamar, Nicolás Sumavil, se vistió de héroe y contuvo los remates de Sebastián González y Federico Murillo. La labor del guardameta de 26 años evitó un quinto tiro de sus compañeros y le valió la clasificación al conjunto de Vicente López. “Hubo mucho estudio y en la semana lo practicamos. Teníamos el machetito”, dijo el golero en diálogo con TyC Sports.