El IAPV y la municipalidad de Chajarí trabajan para ampliar el alcance de las políticas habitacionales

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, mantuvo una reunión con el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, con el fin de trabajar en conjunto en la ejecución de 10 viviendas destinadas a la Mutual del Personal de la Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper).

Además, se abordaron estrategias para fortalecer la política habitacional en el marco del programa Ahora Tu Hogar. Durante el encuentro, que se desarrolló en la sede del organismo provincial, se trataron aspectos vinculados al desarrollo de la obra, la cual estará a cargo de la empresa Incar SA, con un presupuesto de más de 690 millones de pesos y un plazo de obra de 12 meses corridos y se firmó un compromiso del municipio para ejecutar los trabajos de infraestructura.

Tras el encuentro, Schönhals remarcó que "la política habitacional que lleva adelante el gobierno de Rogelio Frigerio nos exige que continuemos trabajando hasta el último día de la gestión en la instrumentación de diferentes planes de vivienda para ayudar a que más familias puedan cumplir el sueño de tener la casa propia.

La articulación entre provincia y municipios es la clave para llevar adelante obras y programas con impacto real".

En tanto, el intendente Borghesan valoró el acompañamiento provincial y señaló que "Chajarí tiene una demanda habitacional creciente, por lo que contar con herramientas como el programa Ahora Tu Hogar significa la posibilidad de gestionar respuestas concretas para las familias que esperan acceder a una vivienda".

Borghesan señaló que "hemos analizado diferentes alternativas para seguir brindando soluciones habitacionales a nuestra comunidad en el futuro".