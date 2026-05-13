Tras el escándalo en Colón, senador oficialista propone que los nombramientos en Educación sean por concurso

El senador provincial Ramiro Favre (JxER – Colón) se expresó luego de la escandalosa salida de Lina Bosch de la Dirección Departamental de Escuelas tras el nombramiento irregular de su hija. El legislador consideró que quienes ocupen esos cargos deben ser elegidos por concurso.

“Es una muy mala noticia para la educación y el departamento Colón. Son hechos graves”, dijo el legislador en declaraciones publicadas por El Entre Ríos.

A la vez, destacó “la celeridad con que actuó el CGE en pedir la renuncia de los funcionarios involucrados. Ello demuestra la voluntad de investigar decididamente en sede administrativa los hechos y conductas, que podrían después ser también investigados en la esfera judicial”, agregó.“Es una oportunidad única para avanzar hacia un sistema de nombramientos por medio de concursos, que es lo que establece el artículo 36 de nuestra Constitución provincial”, opinó luego.

“Se avanzó mucho en este mecanismo en la administración pública, en el Poder Judicial, pero es una deuda con los directores Departamentales de Escuelas y los directores de hospitales, dos categorías que expresamente el articulo 36 los excluye de la designación política”.

Para Favre, de profesión docente, “la idoneidad es el único requisito válido para la admisión en el empleo público”.

En este sentido, manifestó su compromiso para “generar las herramientas legales, de modo que en el futuro estos cargos sean cubiertos mediante concursos de acuerdo a la manda constitucional”.