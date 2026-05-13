Cuádruple homicidio: Casación analizará el pedido de la defensa de Ruiz Orrico para reducir la pena

Imagen de archivo de Juan Ruiz Orrico en el juicio oral que lo condenó en primera instancia a 5 años y 8 meses de prisión efectiva.

La Cámara de Casación Penal de Concordia llevará adelante el próximo 21 de mayo, a las 11:30, una audiencia clave para resolver el futuro de Juan Ruiz Orrico, el exfuncionario provincial condenado por el homicidio culposo de cuatro jóvenes en un siniestro vial.

Durante esa instancia, se analizará el recurso presentado por la defensa, integrada por los abogados Félix Pérez y Leandro Monje, quienes buscan reducir la pena impuesta por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión efectiva, además de nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos. Sin embargo, continúa en libertad bajo medidas cautelares debido a que la sentencia todavía no está firme.

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 223 de la ruta provincial 39. En el choque murieron Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas Izaguirre y Brian Izaguirre, quienes se dirigían a su lugar de trabajo, publicó el diario La Calle.

En la sentencia de primera instancia, el juez Darío Crespo consideró que Ruiz Orrico fue el “único y exclusivo responsable” del choque. Entre los agravantes valorados, se incluyeron el resultado positivo de alcoholemia y la cantidad de víctimas fatales.

Tras la audiencia, Casación deberá resolver si confirma la condena, introduce modificaciones o hace lugar a los planteos de la defensa, en una decisión que será determinante tanto para el futuro judicial del exfuncionario como para el reclamo de justicia de las familias de las víctimas.