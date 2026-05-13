Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La causa es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal. La denuncia advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza. El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario. En su declaración jurada correspondiente a 2024, el hermano del jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) las siguientes posesiones: 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito, valuada en $38.790.000.

50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, adquirido en octubre de 2023, y con un valor de $5.000.000 Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, declaró poseer $43.790.000, además de no tener deudas. En la declaración jurada de 2025, Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000, según consta en la causa. Este incremento patrimonial de un año para otro se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

En su denuncia, la diputada Pagano expuso que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, su sueldo resultaría insuficiente para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo que canceló en apenas un año.

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal aclaró que solamente hará averiguaciones sobre el patrimonio de Francisco Adorni, mientras que las menciones hechas por la legisladora sobre el jefe de Gabinete “no serán objeto de esta investigación”, dado que ya está sometido a proceso en una causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Medidas de prueba

El fiscal Guillermo Marijuán, en primer lugar, convocó a la diputada Marcela Pagano para que ratifique su denuncia. También resolvió compulsar bases de datos y toda la información disponible sobre Francisco Adorni en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia. Se requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con precisiones sobre declaraciones juradas y pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones por infracciones aduaneras, entre otros. También se pidió que se precise si el legislador provincial de La Libertad Avanza adhirió a algún sinceramiento fiscal.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberán informar sobre la existencia de registros relacionados con el hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a los impuestos asociados a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes los pagan y si existen deudas. Marijuán también cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y solicitó que, si hubiera cruces por tierra, se incluya la identidad de sus acompañantes.

Al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se le solicitó que, mediante circular reservada, requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio sobre activos a nombre de Francisco Adorni. Esto incluye operaciones pasivas, transferencias, depósitos de cheques, movimientos de efectivo, tarjetas de crédito y débito, plazos fijos, cajas de seguridad, titularidad de fondos comunes de inversión, compra y venta de moneda extranjera y oro, entre otras.

El Banco Provincia, además, deberá corroborar y brindar más precisiones sobre el crédito hipotecario de $60.000.000 advertido en la denuncia, con el cronograma original de amortización, plazos pactados, saldos adeudados, detalle de pagos, eventuales operaciones de refinanciación y toda la documentación de respaldo que exista.

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI) y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia deberán informar sobre las propiedades registradas a nombre de Francisco Adorni desde 2020, detallando porcentaje de titularidad, forma de adquisición y gravámenes.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también fue solicitada para saber si el diputado bonaerense integra o integró alguna sociedad comercial, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá confeccionar un informe de colaboración que incluya información patrimonial, financiera, societaria, comercial y laboral de Adorni, así como eventuales procesos penales o administrativos en su contra. Finalmente, el Marijuán le pidió al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, para saber si su hermano está mencionado en esa investigación y en qué carácter.

Fuente: Infobae.