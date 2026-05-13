Más autores, editoriales y ventas récord para Entre Ríos en la Feria del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El Gobierno de Entre Ríos, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), consolidó la presencia provincial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA) 2026, donde más de 30 autores y 20 editoriales entrerrianas formaron parte del stand institucional que, además, duplicó las ventas respecto de la edición anterior.

La participación entrerriana se desarrolló entre el 23 de abril y el 11 de mayo en el predio La Rural y se inscribió en una política pública orientada a fortalecer la producción cultural, ampliar la circulación de autores y editoriales locales y proyectar la identidad provincial en uno de los principales encuentros literarios de habla hispana.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó la decisión del gobierno provincial de sostener y fortalecer la presencia de Entre Ríos en la feria.

“La presencia de Entre Ríos en la Feria del Libro forma parte de una política de Estado para visibilizar y fortalecer nuestra producción cultural. Este espacio permite proyectar el trabajo de escritores y editoriales entrerrianas en una vidriera nacional e internacional y consolidar un espacio que fortalece el trabajo en torno de la producción editorial”, afirmó.

“Los escritores entrerrianos representan una parte central de nuestra identidad cultural y de trabajo, además de ser protagonistas de una tradición literaria reconocida en todo el país”, señaló Troncoso.

Por su parte, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, remarcó: “Estar presentes en esta Feria tan importante es visibilizar la potencia de la literatura entrerriana hacia el país y el mundo”.

Literatura entrerriana con presencia federal

Durante toda la feria se realizaron presentaciones, lecturas y actividades vinculadas a la literatura entrerriana. La programación se conformó a través de una convocatoria abierta y federal impulsada por el Gobierno provincial.

El tradicional Día de Entre Ríos se celebró el 6 de mayo con las presentaciones de Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán y ganadora del Premio Fray Mocho; y Perros de la lluvia, de Ricardo Romero.

Bolzán destacó la relevancia de la participación provincial en la feria: “Es un espacio fundamental para la circulación y visibilización de la literatura entrerriana”.

Además de la Editorial de Entre Ríos, participaron las editoriales Vaina Libros (Chajarí), Canto Rodado (Gualeguaychú), Nutrias (Paraná), El Equipo Azul (Paraná), Camalote (Paraná), EDUNER, Drakkar (Paraná), Ediciones Mitocondria (Paraná), Palo Santo (Gualeguaychú), Azogue Libros (Paraná), La Ventana Ediciones (Paraná), Rodolfo García Editora (Gualeguaychú), Oyé Ndén (Gualeguaychú), Flor del Ceibo (Paraná), Ana Editorial (Paraná), Equilibro Ediciones (Paraná), Editorial Municipal (Paraná), Los libros de Elián (Paraná) y Montaña (Chajarí).

Sebastián González, de la editorial Palo Santo de Gualeguaychú, valoró el acompañamiento institucional y “la posibilidad de mostrar el trabajo de autores y editoriales independientes entrerrianas”.