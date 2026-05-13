El gobernador de Tucumán compró una casa por US$300.000 y no se conocen sus declaraciones juradas

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, compró e inscribió a su nombre una casa de fin de semana de US$300.000 en Tafí del Valle, el principal centro turístico de la provincia, en los valles calchaquíes.

La escritura de la propiedad es del 13 de diciembre de 2024 y consta que está hipotecada a favor del Banco Macro por $266.250.000. El Banco Macro es desde 2019 el agente financiero oficial de la provincia. Asumió ese rol cuando se concretó, en octubre de aquel año, la fusión con el Banco Tucumán.

La última declaración jurada que Jaldo hizo pública en la Oficina Anticorrupción (OA) fue en 2016, cuando asumió una banca como diputado nacional. El año pasado también debió haberla presentado porque fue candidato a una banca en el Congreso. “Siempre dijo que era una postulación testimonial. Renunció [a la banca ganada] y no fue proclamado”, justificaron desde la gobernación ante la consulta de La Nación.

La nueva propiedad de Jaldo, un gobernador peronista que a menudo actuó como aliado de La Libertad Avanza, se conoce en una coyuntura en la que están en el centro de la escena las declaraciones juradas presentadas por funcionarios nacionales ante la OA y también el reparto de créditos hipotecarios del Banco Nación para funcionarios y legisladores aliados del oficialismo.

“Yo tengo una actividad agrícola ganadera desde hace más de 35 o 40 años. Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia y también del Banco Santander”, se defendió Jaldo hace un mes, cuando fue consultado por la hipoteca en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno.

En esa línea, el mandatario tucumano argumentó que todas sus operaciones son con entidades privadas y desligadas de su función pública. “Cualquier productor o comerciante necesita financiamiento, más en una economía restringida y con baja del consumo. Todos los créditos que tengo son inherentes a mi actividad y nada tienen que ver con el Estado”.

El gobernador tucumano mantiene contactos permanentes con la Casa Rosada y está dentro del grupo de mandatarios vistos como “dialoguistas”. Es decir, aquellos que colaboran con la Nación en el Congreso en proyectos que son considerados clave para la gestión libertaria.

En Tucumán los funcionarios provinciales están obligados por la ley N°3981 a presentar su declaración jurada, pero no a hacerla pública. No hay en la provincia tampoco una suerte de OA que exija el cumplimiento de la norma.

“El gobernador sí las tiene presentadas. Y también las tiene presentada en tiempo y forma en la ARCA, producto de su actividad en relación de dependencia y de su actividad privada como productor agrícola ganadero”, explicaron voceros de Jaldo. La Nación solicitó las declaraciones juradas como mandatario provincial, pero no recibió la información.

De todos los estados subnacionales argentinos, solo son de acceso público total las declaraciones juradas de los funcionarios en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En cambio, se puede consultar información parcial en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, San Juan y Chaco.

Inscripción

Según la documentación del Registro Inmobiliario, la propiedad que Jaldo adquirió en Tafí del Valle siendo gobernador cuenta con una superficie de 2347,38 metros cuadrados. La operación se formalizó por US$300.000 dólares y la inscripción se realizó el 22 de enero de 2025. La propiedad figura a nombre de Jaldo y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.

En diciembre del 2024, Jaldo obtuvo un préstamo por un total de $271.572.000.

Como candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025 estaba obligado a presentar su declaración jurada de bienes en la OA, pero no lo hizo. La última documentación sobre sus bienes que consta en el organismo de transparencia corresponde al período 2016, cuando también se postuló a una banca en el Congreso de la Nación.

En la declaración jurada de 2016 ante la OA figuran como propiedades: un departamento con cochera en San Miguel de Tucumán de 134,42 metros cuadrados adquirido con un crédito en 2014; una casa en Trancas de 483 metros cuadrados, comprada con ingresos propios en 1995; otro departamento de 125,87 metros cuadrados en la capital tucumana, adquirido con un préstamo en 2010; una cochera de 11,9 metros cuadrados también en San Miguel de Tucumán, incorporada a través de un crédito, y un departamento con cochera de 134 metros cuadrados también comprado a través de un préstamo.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán.

Cuatro veces intendente del municipio de Trancas, una zona rural de menos de 10.000 habitantes, Jaldo ganó influencia en el peronismo tucumano de la mano de los gobernadores Julio Miranda, primero, y José Alperovich, después. Tiene 68 años y es contador público nacional, recibido en la Universidad Santo Tomás de Aquino.

Después de haber sido ocho años vicegobernador de Juan Manzur, a quien enfrentó en una interna, Jaldo ganó la elección de 2023 y tiene la posibilidad en 2027 de ir por la reelección. Está en la función pública tucumana desde hace más de un cuarto de siglo.