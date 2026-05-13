Lautaro Martínez convirtió y festejó su segundo título de la temporada con Inter de Milán

Lautaro Martínez conquistó su segundo título de la temporada con el Neroazzurro.

Con un gol propio, Lautaro Martínez se consagró campeón con Inter de Milán. Este miércoles, el equipo Neroazzurri se impuso 2 a 0 a Lazio en el estadio Olímpico de Roma y conquistó su décima Copa Italia.

El Toro anotó a los 20 minutos del segundo tiempo; el otro fue obra de Marcus Thuram, a los 14 del primero. Así, el conjunto de Milán levantó el título nacional número 39 de toda su historia.

El equipo neroazzurro resolvió la final en los primeros 35 minutos y luego administró la ventaja sin sobresaltos.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos, tras un córner ejecutado por Federico Dimarco que terminó en el fondo del arco luego de un desvío entre Marcus Thuram y el defensor Adam Marušić.

El segundo tanto llegó 20 minutos más tarde. Denzel Dumfries desbordó por la derecha y asistió a Lautaro Martínez, que definió con precisión para estirar la diferencia.

El delantero argentino ratificó su gran momento desde su regreso tras una lesión y volvió a ser determinante en una final.

Con el 2-0 consumado, Inter Milan levantó su segundo trofeo de la temporada y alcanzó su décima Coppa Italia, la primera desde 2023, señala NA.

Además, superó a la Roma como el segundo club más ganador del certamen. El máximo vencedor continúa siendo Juventus, con 15 títulos.

El último doblete local del Inter había sido en la temporada 2009/10, cuando conquistó la liga y la copa bajo la conducción de José Mourinho.