Cuatro entrerrianos serán parte de la 4ª fecha de las camionetas en La Plata

13 de Mayo de 2026 - 19:51
Mariano Werner

El paranaense Mariano Werner viene de ganar la tercera final del año (Foto: ACTC).

Con presencia entrerriana, se confirmó la lista de inscriptos para la cuarta fecha del campeonato de TC Pick Up y TC Pista Pick Up, a disputarse este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Entre los anotados está el paranaense Mariano Werner (Foton Tunland G7), último ganador y escolta del líder Otto Fritzler (Ford Ranger del Maquin Parts). El entrerriano suma 113.5 puntos, mientras que el puntero reúne dos más. Tercero se encuentra Agustín Canapino con 107.5 puntos.

En la categoría telonera aparecen otros representantes provinciales: el uruguayense Tomás Pellandino (Ford Ranger del SAP Team) es el líder del certamen con 127 puntos. Su escolta es Santiago Biagi (Toyota Hilux del RUS MED Team), a 2.5 unidades y tercero se ubica  Faustino Cifre (Ford Ranger de Giavedoni Sport) con 106.5 puntos, y último ganador.

Entre los inscriptos también figuran el villaguayense Juan Pablo Guiffrey (Ford-SAP Team) y el ramirense Manuel Borgert (Ford-Magnoluz Racing).

Regresos en el TC Pick Up

Como novedades de esta fecha cuatro, Julián Santero vuelve a subirse a las camionetas, está vez con la Toyota Hilux del Magnoluz Racing, que la fecha pasada utilizó Matías Frano. La última vez de Santero en la categoría fue en el cierre del 2024. Facundo Ardusso también retorna a la categoría tras el 2024, en esta edición, con una Hilux del Coiro Competición.

 

La lista completa del TCP:

ORDEN N* PILOTO MARCA EQUIPO
1 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
2 2 Ebarlín, Juan José Toyota EZE-B TEAM
3 3 Werner, Mariano Foton FADEL MEMO CORSE
4 11 Mazzacane, Gastón Foton COIRO COMPETICION
5 12 Abdala, Tomás Ford ABDALA RACING
6 13 De Carlo, Diego VW LRD PERFORMANCE
7 66 Tadei, Gustavo Ford JALAF COMPETICION
8 68 Santero, Julian Toyota MAGNOLUZ RACING
9 83 Ardusso, Facundo Toyota COIRO COMPETICION
10 86 Faín, Ignacio Ford GURI MARTINEZ COMP.
11 100 Reutemann, Ian Toyota IR RACING
12 107 Martinez, Tobias Chevrolet RUS MED TEAM
13 110 Azar, Diego Fiat AZAR MOTORSPORT
14 119 Palazzo, Hernán Toyota EZE-B TEAM
15 122 Jakos, Andres Toyota COIRO COMPETICION
16 147 Dianda, Marco Ford GURI MARTINEZ COMP.
17 256 Fritzler, Otto Ford MAQUIN PARTS

 

La lista completa del TC Pista Pick Up:

ORDEN  N* PILOTO MARCA EQUIPO
1 8 Sandin, Juan Antonio Ford JALAF COMPETICION
2 10 Catelli, Luis Toyota JALAF COMPETICION
3 14 Goya, Néstor Omar Ford GIAVEDONI SPORT
4 15 Goya, José Alberto Ford GIAVEDONI SPORT
5 22 Montanari, José Carlos Ford MONTANARI RACING
6 23 Sala, Hernán RAM FADEL MEMO CORSE
7 44 Camporino Rossotti, Joaquin Nissan ALIFRACO SPORT
8 65 Simonetti, Emiliano Ford GT RACING
9 67 Biagi, Santiago Toyota RUS MED TEAM
10 71 Guiffrey, Juan Pablo Ford SAP TEAM
11 88 Oroza, Alvaro Ford TROTTA RACING
12 105 Borget, Manuel Ford MAGNOLUZ RACING
13 107 Sganga, Antonino Ford GURI MARTINEZ COMP.
14 122 Vergagni, Marcelo Ford BALDI CORONAS COMP.
15 123 Santilli Pazos, Nicanor Foton COIRO COMPETICION
16 127 Cordone, Nahuel Ford IMPIOMBATO MOTORSPORT
17 132 Pellandino, Tomás Ford SAP TEAM
18 133 Alberti, Juan Pablo V.W DBG MOTORSPORT
19 144 Cifre, Faustino Ford GIAVEDONI SPORT
20 188 Di Salvia, Tomas Toyota AZAR MOTORSPORT

