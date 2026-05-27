Rumbo a los Odesur: el estadio mundialista Nafaldo Cargnel recibió otra inspección técnica

El estadio mundialista de la APS fue nuevamente inspeccionado de cara a los Odesur. (Foto: APS)

En el marco de los preparativos para los próximos Juegos Suramericanos (Odesur) Santa Fe 2026, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre, se llevó a cabo este miércoles una trascendental jornada de evaluación técnica en las instalaciones del estadio “Nafaldo Cargnel”, de Paraná, donde se desarrollará el softbol.

El diamante de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) recibió la visita oficial de una comitiva de altas autoridades de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y del presidente de la WBSC Américas (Confederación Panamericana de Sóftbol), Tommy Velázquez.​ De la actividad también formó parte el secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos, Sebastián Uranga, junto a dirigentes locales.

Cabe destacar que esta no es la primera inspección al estadio, ya que en octubre de 2025 las autoridades de la WBSC Américas visitaron el estadio. Esta vez el objetivo del encuentro fue realizar la inspección técnica reglamentaria del estadio para constatar el estado de la infraestructura, los accesos y los requerimientos competitivos de nivel internacional necesarios para albergar el torneo continental.

El presidente de la APS, Fabián Medina, destacó durante la inspección: “Todos sabemos que el estadio reúne las condiciones para desarrollar competencias internacionales, pero siempre hay que trabajar para llegar en óptimas condiciones a un evento de esta magnitud. La visita permitió analizar todos los detalles y proyectar las mejoras necesarias para recibir a las delegaciones de la mejor manera”, explicó.

Entre las principales intervenciones previstas para los próximos meses, la APS avanzará en una serie de trabajos orientados a modernizar y optimizar las instalaciones. Según indicó Medina, una de las obras más importantes será el recambio total del sistema de iluminación del campo de juego por tecnología LED, una mejora que permitirá cumplir con los estándares internacionales exigidos para las transmisiones y competencias nocturnas.

Además, se realizará el acondicionamiento de la sala destinada a los oficiales de la WBSC Américas, junto con tareas generales de mantenimiento y puesta en valor de distintos espacios complementarios del estadio, consigna Uno.

Las obras también contemplarán mejoras en áreas operativas, sectores de servicios y espacios destinados a deportistas, árbitros y autoridades, buscando garantizar una experiencia acorde a un certamen de alcance continental.

Cabe destacar que los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán la particularidad de contar con varias subsedes: Rosario, Santa Fe, Rafaela y Paraná recibirán competencias de diversas disciplinas que reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, además de entrenadores, dirigentes, jueces, periodistas y espectadores.