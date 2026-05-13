La industria mostró señales de recuperación en marzo y trabajó a casi el 60% de su capacidad instalada

La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó en marzo el 59,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representó una mejora frente al 54,4% registrado en el mismo mes del año pasado y también implicó una recuperación respecto de febrero de este año, cuando el indicador había marcado 54,6 por ciento.
De esa manera, el sector manufacturero volvió a ubicarse cerca del 60% de utilización de sus plantas, luego de un comienzo de año con niveles bajos de actividad y tras el registro de febrero, que había sido señalado como el más bajo para ese mes en 14 años. La mejora interanual de marzo cortó así una tendencia de debilidad que venía mostrando la industria, aunque los niveles de capacidad ociosa continúan siendo elevados en varias ramas de actividad.
El indicador elaborado por el Indec mide qué porcentaje de la capacidad productiva instalada utilizan efectivamente las fábricas. En términos prácticos, refleja cuánto de la infraestructura industrial disponible está en funcionamiento.
Durante marzo, los sectores con niveles de utilización superiores al promedio general fueron refinación del petróleo, con 86%; industrias metálicas básicas, con 73,3%; papel y cartón, con 70%; sustancias y productos químicos, con 69,5%; y productos alimenticios y bebidas, con 61,6 por ciento.
En cambio, continuaron por debajo del promedio productos minerales no metálicos, con 56,6%; edición e impresión, con 56%; productos del tabaco, con 52,7%; industria automotriz, con 49,6%; productos de caucho y plástico, con 41,3%; productos textiles, con 40,2%; y metalmecánica excepto automotores, con apenas 40 por ciento.
El dato de marzo mostró un cambio respecto de febrero, cuando la utilización de la capacidad instalada había sido de 54,6%, uno de los niveles más bajos de los últimos años para ese período. En marzo, el indicador avanzó más de cinco puntos porcentuales en la comparación mensual y quedó 5,4 puntos por encima del mismo mes de 2025.
El repunte se explicó principalmente por mejoras en sectores vinculados a la petroquímica, la siderurgia, los alimentos y la refinación de petróleo.
Uno de los mayores incrementos se observó en sustancias y productos químicos. El sector pasó de un nivel de utilización de 53,8% en marzo de 2025 a 69,5% este año. Según el Indec, la mejora estuvo relacionada con mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.