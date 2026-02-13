Murió el represor Carlos Alberto Lorenzatti, partícipe de los crímenes del terrorismo de Estado

En paralelo a la muerte de Jorge Antonio Bergés, ahora también se informó que el lunes 12 de enero falleció el genocida Carlos Alberto Lorenzatti, quien fuera condenado a 25 años de prisión en la causa ABO por delitos de lesa humanidad, como las privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos agravados de 181 víctimas. “Nunca dijo dónde están los cuerpos desaparecidos y nuestras hermanas y hermanos apropiados”, indicó el comunicado de la asociación HIJOS en redes sociales, que confirmó el deceso del exintegrante de la Policía Federal, publicó el portal de C5N.

Lorenzatti fue el principal de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Condenado por crímenes de lesa humanidad -homicidios calificados, aplicación de tormentos y privaciones ilegitimas de libertad- cometidos contra 352 víctimas en el circuito de centros clandestinos de detención conformado por El Atlético, El Banco y El Olimpo, conocido por sus siglas ABO. Fue titular de la delegación de la Policía Federal en la ciudad bonaerense de Mercedes.

“Tenía el beneficio del arresto domiciliario, otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), el mismo tribunal que condenó a Cristina Kirchner y le impone restricciones para recibir visitas. A este genocida no le impusieron ni una de las restricciones que tiene ella”, señalaron.