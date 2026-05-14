Eutanasia: analizaron aspectos filosóficos, jurídicos, sanitaros y éticos vinculados al final de la vida

Políticas para la República llevó adelante en Paraná la charla abierta “La eutanasia como problema bioético y político”, un encuentro que convocó a vecinos, profesionales de la salud, estudiantes y actores sociales interesados en comprender un debate que avanza en la agenda pública nacional.

Durante la actividad, el partido presentó un documento de conclusiones elaborado por su equipo técnico, donde se analizan los aspectos filosóficos, jurídicos, sanitarios y éticos vinculados a la eutanasia y al final de la vida.

El espacio fundado por Milan Jelić y presidido en Paraná por Armando Sánchez, buscó aportar información “rigurosa y accesible, diferenciando conceptos que suelen confundirse en el debate público como eutanasia, suicidio asistido, ortotanasia, adecuación del esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos, y promoviendo una discusión responsable sobre el final de la vida basada en evidencia, en el principio de dignidad de las personas y en el marco legal vigente en Argentina”.

La postura de Políticas para la República

Políticas para la República sostiene que “la eutanasia no es una solución adecuada para el sufrimiento al final de la vida. La postura del partido se basa en una idea simple: la vida humana tiene un valor propio y no depende del estado de salud, la edad o la autonomía de una persona. Por eso, en lugar de provocar la muerte para aliviar el dolor, el Estado debe garantizar cuidados paliativos de calidad, acompañamiento médico y emocional, y decisiones libres de presiones”. Según el documento presentado, “la respuesta ética y social frente al sufrimiento no es adelantar la muerte, sino cuidar, aliviar y acompañar”.

El informe realizado por la comisión de Dignidad Humana de PR y compartido durante la charla, también analiza el marco legal argentino, que prohíbe la eutanasia, promueve los “cuidados paliativos y permite rechazar tratamientos desproporcionados”. Asimismo, advierte sobre experiencias internacionales donde la legalización de la eutanasia “derivó en ampliaciones progresivas de criterios y en riesgos para personas en situación de vulnerabilidad”.

Los proyectos presentados en el Congreso de la Nación entre 2021-2026

Políticas para la República advirtió que entre 2021 y 2026 se presentaron 18 proyectos sobre eutanasia y muerte asistida, aunque varios son reiteraciones de iniciativas previas. En total, pueden identificarse diez textos distintos. En 2026, cinco proyectos mantienen estado parlamentario en Diputados y uno en el Senado. Los firmantes son de distintos bloques partidarios. Entre algunos de ellos, se encuentran:

Unión por la Patria: Carolina Gaillard, Blanca Osuna, Leandro Santoro, Gabriela Beatriz Estevez, Maria Carolina Moises, Silvina García Larraburu, entre otros.

UCR - Unión Cívica Radical: Gabriela Lena, Atilio Benedetti, Julio Cobos, Alfredo Cornejo, Martin Tetaz, Mariana Juri, Rodolfo Alejandro Suarez, Mario Barletta, Lisandro Nieri, entre otros.

Encuentro Federal: Miguel Angel Pichetto, Margarita Stolbizer, Oscar Agost Carreño, entre otros.

PRO: Alejandro Finocchiaro, Laura Rodriguez Machado, Martín Ardohain.

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet.

Frente a estas propuestas ya presentadas en la Legislatura Nacional, Políticas para la República reafirmó su compromiso con la “protección y cuidado de la dignidad humana, la promoción de políticas públicas de salud que fortalezcan los cuidados paliativos y la necesidad de un debate informado, respetuoso y centrado en el bien común y en la persona”.

Aquí se puede consultar el documento completo de Políticas para la República.