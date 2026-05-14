Quedan pocos días para inscribirse en el 1° Encuentro Entrerriano de Danza

El 1° Encuentro Entrerriano de Danza será el 6 y 7 de junio en Paraná. Hasta el 17 de mayo pueden inscribirse solistas, grupos, ballets, compañías y escuelas de danza de la provincia, sin distinción de lenguaje o disciplina. Hay premios económicos, alojamiento y comidas y participación en la grilla para los seleccionados.

En rueda de prensa, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, invitó: "Queremos que participen bailarines y grupos de toda la provincia porque es una convocatoria abierta y federal, como en cada uno de los encuentros que organizamos. Es el rumbo de gestión que marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso".

El subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, valoró "el trabajo conjunto con el área de cultura provincial para que la ciudad sea sede y reciba a la danza entrerriana en sus distintas expresiones".

Sobre el Encuentro:

La convocatoria del 1° Encuentro Entrerriano de Danza abarca el estilo clásico, contemporáneo, folklore argentino, folklore de otras colectividades arraigadas en la región, jazz, urbano, tango, latinos, entre otros.

Podrán participar personas mayores de dieciséis (16) años al momento de la inscripción, nacidas en la provincia de Entre Ríos o con una residencia de al menos tres (3) años.

Las categorías de participación son:

a) Solistas, dúos o parejas: duración mínima de tres (3) minutos y máxima de diez (10) minutos.

b) Tríos y cuartetos: duración mínima de cinco (5) minutos y máxima de quince (15) minutos.

c) Conjuntos de hasta diez (10) bailarines: duración mínima de ocho (8) minutos y máxima de veinticinco (25) minutos.

Premios económicos:

a) Solistas, dúos o parejas: pesos cuatrocientos mil ($400.000)

b) Tríos y cuartetos: pesos setecientos mil ($700.000)

c) Conjuntos: pesos un millón ($1.000.000)

El jurado está integrado por Ana Darelli, Gimena Russia y Ezequiel Posse.

Bases y condiciones en este enlace.

Formulario de inscripción acá.

Consultas: culturaconvocatoriaer@gmail.com