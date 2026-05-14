La orquesta Georgian Sinfonietta llega por primera vez a la capital entrerriana

La prestigiosa orquesta Georgian Sinfonietta, reconocida como la Orquesta de Cámara del Estado de Georgia, realizará su debut en la ciudad de Paraná este viernes 15 de mayo a las 21. El concierto tendrá lugar en el escenario del Teatro 3 de Febrero, donde el ensamble europeo buscará acercar al público local una de las propuestas sinfónicas más destacadas de la región del Cáucaso. Esta presentación se enmarca en una gira que permite a la audiencia entrerriana acceder a una ejecución de música clásica de nivel internacional, caracterizada por la profundidad interpretativa que definió a esta agrupación desde sus inicios en Tbilisi.

Establecida en el año 2008 en la capital georgiana, la Georgian Sinfonietta definió un perfil artístico que se diferencia por la amplitud y diversidad de su repertorio, ya que abarca piezas fundamentales del periodo barroco y composiciones contemporáneas. Un hito fundamental en su evolución ocurrió en el año 2012, cuando el conjunto incorporó instrumentos de época para especializarse en interpretaciones históricamente informadas, convirtiéndose en pioneros de esta metodología en toda su zona de influencia. Esta búsqueda los llevó a fundar en 2015 el Festival Barroco de Tbilisi, un evento que se celebra anualmente y que posicionó a la orquesta como un referente en el estudio y la ejecución de la música antigua con estándares de excelencia modernos.

La trayectoria de la agrupación cuenta con el aval de haberse presentado en los escenarios más exigentes del circuito mundial, incluyendo el Konzerthaus de Berlín, el Concertgebouw de Ámsterdam y el Gran Salón del Conservatorio de Múnich. Asimismo, su presencia es recurrente en festivales internacionales de gran prestigio como el Festival de Goldberg en Polonia o el Festival de Immling en Alemania, además de mantener una actividad constante en su país de origen y naciones vecinas como Armenia y Azerbaiyán.

Un aspecto relevante de su proyección mundial reside en las colaboraciones que mantuvieron con figuras consagradas de la música. A lo largo de estos años, la Georgian Sinfonietta trabajó de manera conjunta con especialistas de la talla de Jordi Savall, Jean Rondeau y Sergio Azzolini, y con destacados ensambles como la Academy for Early Music Berlin. Estos intercambios enriquecieron la perspectiva de la orquesta, de manera tal que les permite amalgamar la tradición musical georgiana con las corrientes más innovadoras de la interpretación europea.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles tanto de forma virtual a través de la plataforma gradatickets como en la boletería física del teatro.