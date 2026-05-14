El politólogo Alfio Acosta presentará en Paraná su libro “Alfonsín y los intelectuales”

Alfio Acosta, politólogo y sociólogo, presentará su libro “Alfonsín y los intelectuales. Una aproximación al liberalismo político desde Parque Norte”. Será este jueves a las 18.30, en la Biblioteca Provincial, en calle Alameda de la Federación N°278 de Paraná, con entrada libre y gratuita.

El panel contará con la participación de la periodista Luz Alcain y la moderación a cargo de Ramiro Pereira.

Acosta analizó el pensamiento del ex presidente a partir del discurso de Parque Norte, su relación con referentes clave de la teoría política, y la construcción de su ideario democrático. La obra de Acosta se centra en el análisis del histórico discurso pronunciado por Alfonsín en 1985, y en el modo en que ese planteo condensa una serie de influencias intelectuales que marcaron su visión de la democracia.

La investigación busca responder una serie de interrogantes clave: los giros ideológicos de los intelectuales de izquierda durante la transición democrática, las razones detrás del discurso alfonsinista y el peso de corrientes como el liberalismo político en su formulación. En ese marco, también abordó la influencia de pensadores como John Rawls, así como de referentes argentinos como Juan Carlos Portantiero, Emilio de Ípola y Carlos Santiago Nino, en la construcción del pensamiento alfonsinista.

El “trípode alfonsinista”

Uno de los conceptos centrales del libro es el denominado “trípode alfonsinista”, que sintetiza la concepción democrática del ex presidente. Según Acosta, este esquema se apoya en tres pilares: la participación política, la ética de la solidaridad y la modernización institucional.

El sitio de Perfil indicó que, a partir de esa estructura, el autor sostiene que el pensamiento de Alfonsín representa una confluencia entre el liberalismo político y el socialismo democrático, orientada a la construcción de un Estado legítimo y sustentable en el tiempo.

En ese sentido, destacó la idea de un pacto democrático amplio como condición necesaria para garantizar la estabilidad institucional, una noción que conecta directamente con las teorías del liberalismo igualitario.