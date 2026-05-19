Los restos de Julio Federik serán sepultados esta mañana a las 11, en un cementerio privado de Paraná

Al mediodía de este martes falleció el doctor Julio Federik a los 76 años. Se trata de una de las personalidades más destacadas de la vida contemporánea de Entre Ríos y el país. Abogado, convencional constituyente, docente, deportista y escritor.

Había nacido el 17 de junio de 1949 y sus estudios los realizó en la Escuela Normal y más tarde en el Colegio La Salle. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, logró su título en Derecho y en esa casa de altos estudios fue docente.

Abogado especializado en Derecho Penal, intervino en las causas más conmocionante de su tiempo. A manera de ejemplo, asumió la representación legal de la familia de Fernanda Aguirre, la adolescente desaparecida en San Benito en 2004. Y tuvo en el caso AMIA tal vez a uno de sus mayores desafíos profesionales.

En una de sus últimas entrevistas publicada en la revista ANÁLISIS en noviembre de 2025, el autor del Código Procesal Penal provincial-, reivindicó el diálogo como columna vertebral del sistema republicano. Advirtió que el fanatismo “clausura el pensamiento ajeno” y recordó que la Convención Constituyente de 2008 demostró que escuchar y aprender de la memoria histórica permite construir consensos duraderos.

Federik fue y seguirá siendo un referente doctrinario para generaciones de jueces, fiscales y defensores y un maestro que siempre ayudaba a reflexionar. “El fanatismo es una cerrazón total al pensamiento ajeno”, advirtió en esa entrevista a ANÁLISIS para dar cuenta del cierre hermético que clausura la posibilidad misma de construir el “tejido social” y que obtura la racionalidad de las instituciones.

La Convención Constituyente de 2008 -recordó-, fue posible porque sus integrantes -de signos políticos diversos- eligieron escucharse. Aquella reforma fue, en sus palabras, “un diálogo con la memoria”, un ejercicio de revisión crítica de las tradiciones constitucionales entrerrianas, especialmente de la Convención de 1933.

En contraste, Federik observaba hoy a una sociedad signada por la grieta, donde no solo “no se habla”, sino que “ya no interesa hablar”; donde el odio político se desplaza hacia sectores del Poder Judicial que, si aceptan ese mandato, “convierten a la Justicia en una payasada”. Su advertencia no era nueva: ya en los años ’80 denunciaba en la prensa cómo el odio enquistado podía luego ser instrumento del poder y una herramienta de persecución.

La personalidad de Federik lo impulsó a la literatura, los sonetos fueron especialidades, pero también escribió novela como “Crímenes y fachadas”. Allí cuenta historia que transcurren en Paraná y donde la política y la vida cotidiana conviven con otras historias como las leyendas y los mitos. En una especie de género policial, esas historias le permiten a Federik desarrollar los profundos conflictos personales que atribulan a veces a las personas. En la literatura como en la docencia, en el deporte como en el ejercicio del Derecho, él siempre imprimía en cada una de sus actividades esa marca indeleble que permite elevar el pensamiento.

En junio de 2018 fue declarado Ciudadano Ilustre de Paraná, de acuerdo a la Ordenanza N° 9719.

En febrero pasado, la Secretaría de Cultura provincial publicó su libro “Entre ríos y la vida”, volumen que se incorporó a la colección Homenajes, que es una de las series con mayor tradición dentro del catálogo de la institución.

“Entre ríos y la vida” son escritos que fueron seleccionados de textos representativos del trabajo poético de Federik, desarrollados a lo largo de un amplio recorrido creativo.

En marzo pasado, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que lo declaró de interés legislativo la trayectoria personal y profesional de Federik. En ese marco, se ponderó en la legisladora que su labor como jurista lo posiciona como una de las personalidades más influyentes de la provincia, con un impacto estructural tanto en el ámbito local como nacional.

También se valoró su faceta como esgrimista (florete, espada y sable), disciplina en la que Federik es considerado un ejemplo de constancia y valores deportivos que complementan su perfil humanístico.

En la entrevista con ANÁLISIS, Federik, enfatizó que sin diálogo no hay Derecho; sin Derecho no hay República; y sin República, la violencia se vuelve la gramática del poder. En un país fracturado, su insistencia del diálogo, de la escucha y de la memoria aparece como un refugio intelectual y, también, como un programa político para recomponer el porvenir.

Su fallecimiento enluta al Derecho, a la política y a las artes. Pero no las deja huérfanas, porque su pensamiento seguirá siendo inspiración para aquellos que ansían el bien común.

En “Mi lugar”, Julio Federik escribió:

“Yo me apego a la tierra en que he nacido,

aquí están mis recuerdos y mis sueños,

aquí creció la sed de mis empeños

y aquí seré feliz o habré perdido.

Para vivir prefiero lo querido,

mi gente y mi ciudad, que son mis dueños,

el fuego del hogar ardido en leños

como arde el corazón, cuando está herido.

Aquí aprendí a querer, aquí he cantado,

aquí también sufrí y aquí he llorado

como el niño que fui, de cara al río.

Por eso no me voy, porque no puedo,

porque este es mi lugar y aquí me quedo;

otro será mejor, pero este es mío”.

Los restos del Doctor Julio Federik son velados en calle España 195 hasta las 10.20 de este miércoles. Luego serán sepultados en el Cementerio Solar del Río, a las 11.