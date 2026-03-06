Rige alerta amarilla por tormentas para el norte entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el norte entrerriano; el aviso, que rige para la tarde de este viernes, alcanza a los Departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño puntual. En este caso, se esperan acumulados promedio de precipitación entre 30 mm y 50 mm, aunque de manera localizada estos valores pueden superarse de forma significativa debido a la naturaleza irregular de las tormentas.

Uno de los principales riesgos asociados es la ocurrencia de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, lo que puede generar anegamientos temporarios tanto en áreas urbanas como rurales. A esto se suma la frecuente actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo, especialmente en zonas donde el contraste térmico favorece un mayor desarrollo vertical de las nubes.

Las ráfagas de viento también serán protagonistas, con velocidades que podrían alcanzar los 70 km/h en áreas bajo alerta amarilla. Este tipo de eventos puede generar complicaciones en infraestructura rural, cultivos sensibles y también en centros urbanos, donde la caída de ramas o problemas en el tendido eléctrico suelen ser impactos asociados, publicó Meteored.

El pronóstico para el fin de semana

Para este sábado en Paraná, el SMN anuncia cielo mayormente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 18 y 27ºC; mientras que para el domingo se prevé cielo mayormente nublado para la mañana y la ocurrencia de tormentas aisladas para la tarde, con ráfagas de viento noreste de entre 42 y 50 km/h. La mínima prevista será de 19ºC y la máxima ascenderá a los 29.

Hacia el comienzo de semana, en tanto, se pronostican chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde con marcas térmicas que continuarán en ascenso debido a una máxima estimada en 30ºC.