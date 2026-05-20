Campaña de recolección de medicamentos vencidos: el municipio estuvo este miércoles en Plaza 1° de Mayo

La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos llevan adelante una campaña de recolección de medicamentos vencidos. Este miércoles estuvieron en la Plaza 1 de Mayo, frente al edificio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). Pero hay otros puntos de recepción.

Los vecinos se acercaron al lugar para entregar comprimidos, jarabes, óvulos y cremas vencidas. No se recibieron objetos punzantes (jeringa, aguja o bisturí), y tampoco vidrio, gasas o pañales.

Puntos de recepción

Los residuos se recibieron en los seis Centros de Salud Municipales; en la Peatonal San Martín, frente al Instituto del Seguro; y Plaza San Miguel, frente al ACA.