Juan Carlos Maqueda recibirá el premio Pluma de Honor 2026

El exministro de la Corte Suprema fue elegido por unanimidad para recibir el máximo galardón de la Academia Nacional de Periodismo. Su distinción destaca su trayectoria jurídica en defensa de la libertad de prensa y su rol clave como convencional constituyente.

La Academia Nacional de Periodismo anunció de forma unánime que el exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, fue distinguido con el premio Pluma de Honor 2026 por su trayectoria en el máximo tribunal de la Argentina, donde se destacó por sus fallos consistentes en defensa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Además, según la institución, el magistrado promovió activamente la convivencia democrática y el respeto institucional, incluso en contextos marcados por las disidencias.

Será el próximo jueves 4 de junio cuando se lleve a cabo la ceremonia de entrega en la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional. Este premio fue creado por la Academia en el año 2008 con el objetivo de celebrar anualmente a quienes contribuyen a consolidar la misión de la prensa como una institución fundamental para el sistema republicano.

A partir de esta distinción, Maqueda se suma a una lista de personalidades destacadas que recibieron la Pluma de Honor, entre los que se encuentran figuras como Julio María Sanguinetti, Quino, Beatriz Sarlo, Robert Cox y Carlos Fayt.

También, la distinción fue otorgada a figuras de la talla de Rodolfo Terragno, Natalio Botana, Guillermo Jaim Etcheverry, Santiago Senén González, Albino Gómez, Elisabetta Piqué y Daniel Enz.

El abogado cordobés Juan Carlos Maqueda se desempeñó como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2002 hasta su retiro en diciembre de 2024. Antes de ser juez fue legislador: fue diputado y senador nacional por la provincia de Córdoba, y llegó a presidir el Senado en 2001.

También participó como convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994.

A lo largo de su carrera en la Corte, fue decano del tribunal y recibió reconocimientos institucionales al momento de su retiro luego de 22 años en el máximo tribunal. Su designación original fue propuesta por Eduardo Duhalde en 2002.

Su paso por la Corte Suprema estuvo marcado por la defensa de los valores constitucionales y la protección de los derechos civiles. La Academia Nacional de Periodismo subraya que su labor no solo se limitó al ámbito jurídico, sino que su trabajo ayudó a dignificar la labor periodística como un complemento esencial de la democracia.

(Fuente: Perfil)