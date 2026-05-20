La provincia firmó el contrato para la construcción de 15 viviendas en San Jaime de la Frontera

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato para la construcción de 15 soluciones habitacionales en la ciudad de San Jaime de la Frontera.

Las viviendas serán ejecutadas por la firma JCB Construcciones SA, representada por Florencia Berwart, y cuentan con un presupuesto superior a 1.156 millones de pesos. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses corridos.

El acto de firma del contrato contó con la presencia del presidente del organismo, Manuel Schönhals, y de la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda.

Al respecto, Schönhals expresó que "podemos ejecutar nuevas viviendas gracias a la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, que nos permite contar con los recursos necesarios para desarrollar una importante inversión en materia habitacional, llevando progreso, trabajo y mejores condiciones de vida a todos los rincones de la geografía provincial".

El funcionario señaló además que "a través de este contrato, 15 familias de San Jaime podrán concretar el derecho a contar con una vivienda propia" y destacó que "estas obras promoverán la creación de empleo privado formal, brindando a los trabajadores de la construcción la posibilidad de acceder a una fuente laboral".

En San Jaime de la Frontera se contempla la ejecución de 15 viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.