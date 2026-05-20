Se firmaron escrituras de viviendas sociales para Concepción del Uruguay y Basavilbaso

Familias de Concepción del Uruguay y Basavilbaso rubricaron las escrituras de sus viviendas sociales, en el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante la provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

En Concepción del Uruguay se firmaron las escrituras correspondientes a los barrios 51 viviendas ATE y 48 viviendas, mientras que en Basavilbaso se rubricaron las de 15 viviendas.

Los actos fueron encabezados por el presidente del organismo, Manuel Schönhals, y la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda, quienes estuvieron acompañados por los intendentes de Concepción del Uruguay, José Lauritto, y de Basavilbaso, Hernán Besel.

También estuvieron presentes el diputado provincial Silvio Gallay; el vocal de la repartición, José Artusi; concejales, funcionarios municipales y el director de la Regional Centro Este, Gabriel Bochatay, entre otras autoridades.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, señaló que "es muy emocionante acompañar este enorme paso, que es el de comenzar a escribir la historia del techo propio, una cuestión que preocupa a miles de vecinos en el territorio provincial y que es tan importante como haber levantado cada ladrillo".

"El hecho de que las familias tengan su escritura es un acto de reconocimiento, por parte del gobierno de Rogelio Frigerio, de un derecho que les pertenece. Vamos a seguir trabajando incansablemente por aquellos que aún no lo tienen", manifestó el directivo.

Por último, indicó que "continuaremos regularizando la situación dominial de miles de familias entrerrianas hasta el último día de la gestión para garantizar derechos", explicó Schönhals, quien además resaltó la articulación que lleva adelante el IAPV con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para concretar las escrituras, "un trabajo conjunto que rinde sus frutos y permite que los entrerrianos empiecen a tener la tranquilidad de lo propio", aseguró.